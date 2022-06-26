Литовский политик рассказал об этом в программе "Субботний политклуб" на телеканале "Еспресо".

"НАТО должен пересмотреть всю свою стратегию: принять решение назвать Россию главной агрессоркой, главной угрозой европейской безопасности, ведь РФ в натовских документах до сих пор является стратегическим партнером. А также нужно поднимать вопросы расширения НАТО - принятия Украины в Альянс. Украина очень усилила бы боеспособность НАТО , ведь украинские войска являются одной из сильнейших военных структур по всей демократической Европе", - отметил Кубилюс.

Политик добавил, что из-за агрессии Российской Федерации по отношению к Украине НАТО должен усилить свой восточный фланг.

"Северноатлантический Альянс должен принять решения, которые усилили бы защиту Восточных государств Альянса - Польши, стран Балтии. Есть также планы, полудоговоренности, что присутствие войск НАТО в Литве от батальонного уровня будет увеличено до уровня бригады", - отметил Андреас Кубилюс.

25 июня издание Polska Times сообщило, что глава Минобороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Польша пытается разместить бригадную группу в рамках структур НАТО на своей территории.

В тот же день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война России против Украины должна завершиться за столом переговоров .

26 июня издание Reuters сообщило, что президент США Джо Байден заявил, что российский диктатор Владимир Путин рассчитывал, что после вторжения РФ в Украину НАТО и "Большая семерка" распадутся.

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