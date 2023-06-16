НАТО должно принять политическое решение о приглашении Украины - нужно работать, чтобы оно было за два ближайших саммита, - Чалый
Украина должна работать над тем, чтобы НАТО приняло решение о приглашении государства в Альянс в течение нынешнего саммита или саммита в следующем году
Об этом в эфире Еспресо заявил дипломат Валерий Чалый.
"Нужно понимать одну ключевую, базовую вещь - сначала должно быть политическое приглашение в НАТО и оно должно быть как можно скорее, а потом уже все процедуры. Эти процедуры будут длиться долго - в Финляндии ушел год и это очень быстро. Надо работать над тем, чтобы политическое решение было за два саммита максимум - либо в Вильнюсе, либо в Вашингтоне в следующем году на юбилейном саммите - 75 лет будет Альянсу. Будет еще в разгар президентская кампания Джозефа Байдена. Мне кажется, это была бы очень знаковая вещь - приглашение Украины", - сказал Чалый.
Дипломат объяснил, почему политическое решение нужно именно сейчас.
"В чем парадокс ситуации – они рассказывают, что после войны. Тогда они будут говорить о совсем другом. Пока Украина реально укладывается ресурсами, жизнью людей в защиту восточного фланга – можно говорить об этих политических решениях. Как только это все завершится – найдутся 50 вопросов .Поэтому нам нужно продолжать линию на то, что первое - это политическое решение о приглашении Украины и ответ на нашу заявку. Все остальное можно дожать в течение нескольких лет", - подытожил дипломат.
Что известно о вступлении Украины в НАТО
- В июле состоится саммит стран НАТО в Вильнюсе. Украина ожидает конкретных решений относительно своего пути к вступлению в Альянс. 23 мая посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко рассказала , что в контексте предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе Украина готовит два пакета сотрудничества – политический и практический, которые предложит для обсуждения.
- В свою очередь глава МИД Дмитрий Кулеба 30 мая озвучил три шага для успеха Вильнюсского саммита: "Усилить институциональные связи и помощь между Украиной и НАТО. Сделать шаг к членству Украины в НАТО. Предоставить гарантии безопасности на пути Украины к НАТО".
- 10 июня заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов убежден, что июльский саммит НАТО в Вильнюсе зафиксирует алгоритм вступления страны в Альянс .
- 13 июня генсек НАТО Столтенберг заявил, что Украина однозначно станет членом Альянса, но точные даты вступления назвать невозможно пока страна находится в состоянии войны.
- 15 июня Европарламент 425 голосами принял резолюцию с призывом пригласить Украину в НАТО.
- 16 июня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Столтенберга отказаться от ПДЧ при вступлении Украины в НАТО.
- По данным СМИ, президент США Джо Байден не прочь убрать этап ПДЧ для вступления Украины в НАТО. Это означает определенное облегчение процедуры присоединения.
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