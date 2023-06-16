НАТО должно принять политическое решение о приглашении Украины - нужно работать, чтобы оно было за два ближайших саммита, - Чалый

Об этом в эфире Еспресо заявил дипломат Валерий Чалый.

"Нужно понимать одну ключевую, базовую вещь - сначала должно быть политическое приглашение в НАТО и оно должно быть как можно скорее, а потом уже все процедуры. Эти процедуры будут длиться долго - в Финляндии ушел год и это очень быстро. Надо работать над тем, чтобы политическое решение было за два саммита максимум - либо в Вильнюсе, либо в Вашингтоне в следующем году на юбилейном саммите - 75 лет будет Альянсу. Будет еще в разгар президентская кампания Джозефа Байдена. Мне кажется, это была бы очень знаковая вещь - приглашение Украины", - сказал Чалый.

Дипломат объяснил, почему политическое решение нужно именно сейчас.

"В чем парадокс ситуации – они рассказывают, что после войны. Тогда они будут говорить о совсем другом. Пока Украина реально укладывается ресурсами, жизнью людей в защиту восточного фланга – можно говорить об этих политических решениях. Как только это все завершится – найдутся 50 вопросов .Поэтому нам нужно продолжать линию на то, что первое - это политическое решение о приглашении Украины и ответ на нашу заявку. Все остальное можно дожать в течение нескольких лет", - подытожил дипломат.

Что известно о вступлении Украины в НАТО