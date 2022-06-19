Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"По моему мнению, другие страны-члены НАТО должны быть более солидарны с прикрытием неба над Украиной. По крайней мере, хотя бы частично, над Западом Украины. Сейчас об этом говорят в Польше, Литве, Латвии и Эстонии. Возможно, наши западные партнеры услышат нас и помогут закрыть небо над Западом Украины, поскольку Польша самостоятельно не сможет этого сделать. У Польши нет технических возможностей для этого", – пояснил Сиерант.

Политолог подчеркнул, что к этой проблеме нужно подходить комплексно, поскольку Украине нужно вывозить свои товары и зерно.

"Закрыть небо над частью Украины нельзя за один день. К этой проблеме следует подходить комплексно. Украине нужен безопасный путь для вывоза продуктов и зерна. Сейчас уже есть первые заявления американцев о решении проблемы вывоза зерна. Надо ждать, что будет дальше. Однако, надеемся, что эта проблема будет решена", - добавил Сиерант.

Бывший руководитель Бюро национальной безопасности Польши Станислав Козей заявил, что если Россия продолжит обстрелы приграничных с Польшей территорий, то Варшава может взять на себя ПВО над Западной Украиной.

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