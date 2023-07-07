Об этом в эфире Еспресо заявил военный эксперт Александр Мусиенко.

"У нас есть один вопрос - то, что должно быть в итоговом заявлении Альянса. О том, должна ли Украина стать членом НАТО как только завершится активная фаза боевых действий. Это принципиально должно быть, потому что состояние войны может длиться еще долго, но может и не быть масштабных боевых действий. Пока нет боевых действий - это для нас окно возможностей. Второе - когда это произойдет, НАТО начнет рассмотрение заявки о вступлении Украины. Третье - в рамках Совета "Украина - НАТО" должны быть пройдены все параметры нашего членства. о борьбе с коррупцией, судебной реформе", - сказал он.

По его мнению, эта история связана с НАТО, а есть еще история гарантий безопасности.

"Для нас было бы идеально, чтобы в итоговом заявлении было зафиксировано, что НАТО не возражает против того, чтобы отдельные государства - члены Альянса на условиях двусторонних соглашений могли давать Украине определенные гарантии безопасности до вступления. Это было бы положительно для нас. Гарантии безопасности - это история и в НАТО, и вне НАТО Это конкретные четкие договоренности с каждым государством, которое планирует такие гарантии предоставлять и насколько далеко с гарантиями каждое государство может зайти. Возможно, на саммите мы услышим о гарантиях таких соглашений подробнее, что туда может входить", - подытожил Мусиенко.

Что известно о саммите НАТО

11-12 июля состоится саммит стран НАТО в Вильнюсе. Украина ждет конкретных решений относительно своего пути к вступлению в Альянс. 23 мая посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко рассказала, что в контексте предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе Украина готовит два пакета сотрудничества – политический и практический, которые предложит для обсуждения.

В свою очередь глава МИД Дмитрий Кулеба 30 мая озвучил три шага для успеха Вильнюсского саммита: "Усилить институциональные связи и помощь между Украиной и НАТО. Сделать шаг к членству Украины в НАТО. Предоставить гарантии безопасности на пути Украины к НАТО".

10 июня заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов выразил уверенность, что июльский саммит НАТО в Вильнюсе зафиксирует алгоритм вступления страны в НАТО. Впоследствии генсек НАТО Столтенберг заявил, что Украина однозначно станет членом Альянса, но точную дату вступления назвать невозможно пока страна находится в состоянии войны.

15 июня Европарламент 425 голосами принял резолюцию с призывом пригласить Украину в НАТО. На следующий день министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Столтенберга отказаться от ПДЧ при вступлении Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден сообщил, что он не прочь убрать этап ПДЧ для вступления Украины в НАТО. Это означает определенное облегчение процедуры присоединения.

Позже президент Владимир Зеленский заявил, что Украина является ключевой частью обороны Европы и призвал союзников пригласить страну в НАТО. Уже 27 июня он отметил, что у Украины есть все основания, чтобы получить политическое приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе.

А министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заверил, что страна предоставит поддержку Украине для вступления в Альянс по упрощенной процедуре.

28 июня Зеленский во время выступления в парламенте по случаю Дня Конституции предложил обсудить пять пунктов Украинской доктрины, которая предусматривает, что будущее Украины в Европейском Союзе и НАТО.

Посол США в НАТО Джулианна Смит 30 июня заявила, что страны-члены Североатлантического альянса близки к консенсусу о вступлении Украины в НАТО без ПДЧ.

4 июля президент Литвы Гитанас Науседа призвал союзников по НАТО предложить Украине упрощенное вступление в Альянс на саммите в Вильнюсе, чтобы повысить эффективность украинцев на поле боя.

Также министры иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли и его польский коллега Збигнев Рау 5 июля выразили надежду, что Украину примут в НАТО по ускоренной процедуре.

7 июля Йенс Столтенберг заявил, что Зеленский примет участие в первом заседании Совета Украина – НАТО в Вильнюсе.