НАТО должно игнорировать угрозы Путина относительно военной инфраструктуры в Швеции и Финляндии, - глава МИДа Британии
Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс считает, что НАТО должно сосредоточиться на игнорировании угроз Владимира Путина относительно присоединения Финляндии и Швеции к Альянсу
Об этом Трасс заявила в эфире Sky News.
"Это риторика. Мы должны игнорировать эту риторику, а вместо этого мы можем продолжать поддерживать Украину оружием, необходимым ей для победы в этой войне", - заявила Трасс.
По ее словам, подобная риторика звучала от российского президента в прошлом.
"Сегодня мы объявили о дополнительном миллиарде фунтов стерлингов военной помощи Украине, чтобы помочь им вытеснить Россию со своей территории, и мы должны сосредоточиться на продлении и сохранении санкций против России, на самом деле игнорируя риторику от Владимира Путина. Важно то, что происходит на месте" - добавила она.
- 30 июня в офисе Бориса Джонсона сообщили , что Великобритания удвоит свою военную поддержку Украине. Страна выделит еще 1,2 млрд долларов, чтобы Украина могла перейти в контрнаступление.
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