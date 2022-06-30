Об этом Трасс заявила в эфире Sky News.

"Это риторика. Мы должны игнорировать эту риторику, а вместо этого мы можем продолжать поддерживать Украину оружием, необходимым ей для победы в этой войне", - заявила Трасс.

По ее словам, подобная риторика звучала от российского президента в прошлом.

"Сегодня мы объявили о дополнительном миллиарде фунтов стерлингов военной помощи Украине, чтобы помочь им вытеснить Россию со своей территории, и мы должны сосредоточиться на продлении и сохранении санкций против России, на самом деле игнорируя риторику от Владимира Путина. Важно то, что происходит на месте" - добавила она.

30 июня в офисе Бориса Джонсона сообщили , что Великобритания удвоит свою военную поддержку Украине. Страна выделит еще 1,2 млрд долларов, чтобы Украина могла перейти в контрнаступление.

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