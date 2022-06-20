НАТО должно быть готово ответить на ядерный удар со стороны РФ, - командующий ВВС Германии
Командующий военно-воздушными силами Германии Инго Герхартц заявил, что в НАТО должны быть готовы применить ядерное оружие, если РФ сделает это первой
Об этом сообщает НВ со ссылкой на Bild .
"Для надежного сдерживания нам нужны как средства, так и политическая воля для осуществления ядерного сдерживания в случае необходимости. Говоря простым языком: в случае необходимости мы, страны НАТО, должны быть готовы применить ядерное оружие, если Россия сделает это первой", - заявил Герхартц .
Он также призвал Путина "не связываться" с НАТО, потому что "к 2030 году у европейцев будет более 600 современных истребителей в регионе Балтийского моря. Затем прибавятся самолеты США".
- 17 июня российский руководитель Владимир Путин снова угрожал миру ядерным оружием.
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