НАТО должно быть готово ответить на ядерный удар со стороны РФ, - командующий ВВС Германии

Об этом сообщает НВ со ссылкой на Bild .

"Для надежного сдерживания нам нужны как средства, так и политическая воля для осуществления ядерного сдерживания в случае необходимости. Говоря простым языком: в случае необходимости мы, страны НАТО, должны быть готовы применить ядерное оружие, если Россия сделает это первой", - заявил Герхартц .

Он также призвал Путина "не связываться" с НАТО, потому что "к 2030 году у европейцев будет более 600 современных истребителей в регионе Балтийского моря. Затем прибавятся самолеты США".

17 июня российский руководитель Владимир Путин снова угрожал миру ядерным оружием.