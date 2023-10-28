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НАТО должна быть готова к угрозе от России, - минобороны Германии

28 октября, 2023 суббота
00:08
Война с Россией

НАТО и Бундесвер, как часть Североатлантического альянса, готовятся к тому, чтобы быть в состоянии противостоять угрозе со стороны России

Об этом сказал министр обороны ФРГ Борис Писториус во время визита в Командную академию Бундесвера в Гамбурге, передает Укринформ .

"Мы со своей стороны как союзники, как НАТО, должны быть готовы противостоять возможной угрозе со стороны агрессора в форме России. Мы должны вновь укреплять оборону стран и Альянса после более чем тридцати лет, когда этого не делалось. Снова, к сожалению, вступает в действие стратегия сдерживания и обороны. Мы будем готовы к этому", – сказал министр.

Он объяснил, что союзники делают новые планы НАТО. Германия как член блока, в частности, размещает свою бригаду в Литве. Писториус отметил, что государство должно взять на себя международное лидерство в качестве ведущего партнера.

Говоря о помощи Украине накануне зимы, министр подчеркнул: "Даже если ситуация с безопасностью во всем мире будет дальше ухудшаться, и мы будем особенно озабочены Израилем и, соответственно, ситуацией на Ближнем Востоке, мы не прекратим поддерживать Украину. Эта война не будет забыта".

Писторус отметил, что ожидает усиления атак РФ на критическую инфраструктуру Украины.

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Мир
Германия
НАТО
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