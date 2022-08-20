Об этом сообщил заместитель министра национальной обороны Войцех Скуркевич агентству PAP .

"Как государство восточного фланга НАТО, мы это полностью осознаем, поэтому наши действия – согласно консультациям с нашими союзниками и штаб-квартирой НАТО – есть и дальше будут адекватными угрозам и действиям Российской Федерации", - сказал Скуркевич.

Кроме того, он подчеркнул, что сотрудничество в рамках НАТО является гарантией безопасности Польши.

Читайте также: Польша, Латвия и Эстония призывают НАТО усилить их оборонный потенциал, - WP

"Эти гарантии были и остаются действительными, и обязательства по этому поводу мы коммуницируем с нашими партнерами: с отдельными членами Североатлантического альянса, а также с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом", - добавил он.

В то же время он заверил, что если будет какая-то угроза, статья 5 Североатлантического договора, то есть формула "один за всех, все за одного", будет задействована.

"Поэтому мы в абсолютной безопасности, когда речь идет обо всех вопросах, связанных с угрозами Республике Польша", - сказал замглавы минобороны.

4 августа стало известно, что правительство Республики Польша планирует в текущем году установить на границе с Калининградской областью электрический забор.

По состоянию на 14 августа известно, что Республика Польша работает над концепцией , позволяющей отказывать россиянам в выдаче виз.