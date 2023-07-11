НАТО даст нам безопасность, а Украина сделает Альянс сильнее, - Зеленский
Владимир Зеленский выступил во время саммита НАТО в Вильнюсе 11 июля, где подчеркнул, что Альянс даст нашей стране безопасность, в то время как Украина сделает его сильнее
Выступление транслировало Еспресо.TV.
"НАТО обеспечит Украине безопасность. Украина сделает НАТО сильнее", - сказал президент.
Зеленский подчеркнул, что "никогда и никому нельзя оглядываться на Москву", а также рассказал, что приехал на саммит "с верой в НАТО, которое не сомневается и не оглядывается на агрессора".
"Сегодня я поехал сюда с верой в решение, партнеров и верой в сильное НАТО. В НАТО, которое не сомневается, не теряет время и не оглядывается на любого агрессора. И я хотел бы, чтобы эта вера стала уверенностью в решениях, которых мы заслуживаем и которых ждет каждый наш воин, каждый наш гражданин, каждая наша мать, каждый наш ребенок. Разве это большое желание?", - говорит глава государства.
Во время выступления президента Украины был поднят украинский флаг из Бахмута как знак свободы. Зеленский также назвал битву за Бахмут "одним из самых определяющих сражений за свободу в Европе".
"Сегодня здесь, в Вильнюсе, украинский боевой флаг из Бахмута. Бахмут — это одна из самых определяющих битв за свободу в Европе и именно так ее будут вспоминать наши дети и внуки. Украинский флаг, хоть и пробит пулями, но жив, горд и свободен, значит и каждый флаг будет живым, гордым и свободным", - говорит президент.
- 11 июля Владимир Зеленский возмутился наличием "условий" для получения Украиной приглашения в НАТО и заявил, что это похоже на "неготовность пригласить нашу страну в Альянс". Президент подчеркнул, что отсутствие временных рамок по приглашению и членству Украины является абсурдным.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Альянса договорились убрать ПДЧ на пути Украины в Альянс. Он отметил, что Украина получит приглашение в НАТО, когда согласятся все союзники и будут выполнены условия.
- Страны НАТО также согласовали итоговое коммюнике по Украине и заявили, что помнят об обязательствах 2008 года по поводу того, что наша страна станет членом Альянса. Также в документе признали, что сегодня путь Украины к полной евроатлантической интеграции вышел за пределы необходимости Плана действий по членству.
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