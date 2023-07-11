Выступление транслировало Еспресо.TV.

"НАТО обеспечит Украине безопасность. Украина сделает НАТО сильнее", - сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что "никогда и никому нельзя оглядываться на Москву", а также рассказал, что приехал на саммит "с верой в НАТО, которое не сомневается и не оглядывается на агрессора".

"Сегодня я поехал сюда с верой в решение, партнеров и верой в сильное НАТО. В НАТО, которое не сомневается, не теряет время и не оглядывается на любого агрессора. И я хотел бы, чтобы эта вера стала уверенностью в решениях, которых мы заслуживаем и которых ждет каждый наш воин, каждый наш гражданин, каждая наша мать, каждый наш ребенок. Разве это большое желание?", - говорит глава государства.

Во время выступления президента Украины был поднят украинский флаг из Бахмута как знак свободы. Зеленский также назвал битву за Бахмут "одним из самых определяющих сражений за свободу в Европе".

"Сегодня здесь, в Вильнюсе, украинский боевой флаг из Бахмута. Бахмут — это одна из самых определяющих битв за свободу в Европе и именно так ее будут вспоминать наши дети и внуки. Украинский флаг, хоть и пробит пулями, но жив, горд и свободен, значит и каждый флаг будет живым, гордым и свободным", - говорит президент.