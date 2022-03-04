"НАТО дало зеленый свет для дальнейшей бомбардировки украинских городов", – Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на саммит НАТО, где приняли решение не делать беспилотную зону над территорией Украины
Об этом сообщает "Офис Президента".
"Сегодня состоялся саммит НАТО, слабый саммит, растерянный саммит, саммит на котором видно, что не все считают борьбу за свободу для Европы целью номер один. Руководство Альянса дало зеленый свет для дальнейшей бомбардировки украинских городов и сел, отказавшись совершить бесполетную зону. Вы могли закрыть небо, но... Но", – сказал Зеленский.
Президент Украины также отметил мизерную помощь НАТО в ходе военной агрессии РФ.
"Все погибшие люди с этого дня погибают и из-за вас! Все, что сейчас смогло НАТО, — это закупить для Украины 50 тонн дизтоплива. Наверное, для того, чтобы мы сожгли Будапештский меморандум. Но он для нас уже сгорел в огни российских войск", - сказал Владимир Зеленский.
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