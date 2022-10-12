Об этом сообщает Укринформ .

Соответствующее заявление Столтенберг сделал 12 октября в Брюсселе перед началом двухдневной встречи министров обороны стран НАТО.

"Мы видели спекуляции о возможности использования ядерного оружия в Украине. Мы донесли очень четко до России, что это будет иметь тяжелые последствия для нее самой. Россия знает, что ядерную войну невозможно выиграть, поэтому она никогда не должна быть развязана", - сказал Столтенберг.

11 октября Йенс Столтенберг сообщил, что на следующей неделе состоятся учения войск НАТО по сдерживанию ядерной угрозы.

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