НАТО четко предупредило Россию о тяжелых последствиях применения ядерного оружия, - Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия получила четкое предупреждение о тяжелых последствиях в случае применения ядерного оружия
Об этом сообщает Укринформ .
Соответствующее заявление Столтенберг сделал 12 октября в Брюсселе перед началом двухдневной встречи министров обороны стран НАТО.
"Мы видели спекуляции о возможности использования ядерного оружия в Украине. Мы донесли очень четко до России, что это будет иметь тяжелые последствия для нее самой. Россия знает, что ядерную войну невозможно выиграть, поэтому она никогда не должна быть развязана", - сказал Столтенберг.
- 11 октября Йенс Столтенберг сообщил, что на следующей неделе состоятся учения войск НАТО по сдерживанию ядерной угрозы.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.15
Покупка 40.15Продажа 41.04
-
EUR
Покупка 38.45Продажа 39.71
- Актуальное
- Важное