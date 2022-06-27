НАТО будет воевать за Литву, если Россия пойдет на вторжение, - Столтенберг

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Liga.Net .

Он ответил на вопросы журналиста о реакции НАТО на возможное вторжение России в страны Балтии.

Генсек напомнил, что НАТО существует для защиты всех союзников Альянса.

"Сейчас большая часть сил быстрого реагирования НАТО дислоцирована именно в странах Балтии", – подчеркнул Столтенберг.

По его словам, цель наращивания присутствия на восточном фланге – направить сигнал, что Альянс готов к защите своих стран.

"Мы готовы охранять и защищать каждый дюйм нашей территории, включая, конечно, Литву и другие страны Балтии. Делая это, мы обеспечиваем надежное сдерживание, цель которого - не в провоцировании конфликта, а в его предотвращении", - пояснил он.

Генсек НАТО сказал, что они "обеспокоены наращиванием военной мощи" в Калининграде.

"Я уверен, что Москва, президент Путин, понимает наши гарантии коллективной безопасности - и последствия нападения на страну-союзницу в НАТО: он повлечет ответ всего Альянса", - подытожил Столтенберг.

17 июня в "Литовской железной дороге" сообщили "Калининградской железной дороге", что прекращают пропускать транзитные поезда с попавшими под санкции Евросоюза товарами.

20 июня в госдуме РФ пригрозили Литве немедленно "прибегнуть к самозащите". Россия сразу же инициировала военный сбор в Калининградской области ракетных и артиллерийских подразделений.

26 июня сообщалось, что Еврокомиссия хочет разрешить транзит российских товаров в Калининград. Литва намерена наложить вето.