НАТО будет воевать за Литву, если Россия пойдет на вторжение, - Столтенберг
НАТО будет воевать "за каждый дюйм" территории членов Альянса, если Россия вторгнется в страны Балтии
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Liga.Net .
Он ответил на вопросы журналиста о реакции НАТО на возможное вторжение России в страны Балтии.
Генсек напомнил, что НАТО существует для защиты всех союзников Альянса.
"Сейчас большая часть сил быстрого реагирования НАТО дислоцирована именно в странах Балтии", – подчеркнул Столтенберг.
По его словам, цель наращивания присутствия на восточном фланге – направить сигнал, что Альянс готов к защите своих стран.
"Мы готовы охранять и защищать каждый дюйм нашей территории, включая, конечно, Литву и другие страны Балтии. Делая это, мы обеспечиваем надежное сдерживание, цель которого - не в провоцировании конфликта, а в его предотвращении", - пояснил он.
Генсек НАТО сказал, что они "обеспокоены наращиванием военной мощи" в Калининграде.
"Я уверен, что Москва, президент Путин, понимает наши гарантии коллективной безопасности - и последствия нападения на страну-союзницу в НАТО: он повлечет ответ всего Альянса", - подытожил Столтенберг.
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