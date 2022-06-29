НАТО будет поставлять Украине оружие, пока потребуется, - Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны НАТО будут продолжать поставлять оружие Украине, пока это необходимо
Об этом сообщает Reuters .
С соответствующим заявлением Шольц выступил 29 июня перед началом саммита НАТО в Мадриде.
"Хорошо, что собравшиеся здесь страны, но и многие другие, вносят свой вклад, чтобы Украина могла защитить себя - предоставляют финансовые средства, гуманитарную помощь, а также оружие, которое срочно нужно Украине", - сказал Шольц.
Он подчеркнул, что страны НАТО продолжат поддерживать Украину и будут делать это интенсивно.
"Сообщение таково: мы будем продолжать это делать – и делать это интенсивно – до тех пор, пока это необходимо, чтобы Украина могла защитить себя", – пообещал Шольц.
- 28 июня президент Украины Владимир Зеленский перед началом саммита Альянса провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
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