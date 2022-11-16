НАТО будет наращивать военную мощь Украины, но в войну не вступит, – военный эксперт
Упавшие в Польше ракеты ускорят консолидацию НАТО в поддержке Украины, но сам Альянс в войну не вступит
Об этом в комментарии Gazeta.ua заявил военный эксперт Петр Черник.
"G20 был очень серьезным ударом для Путина. Ему дали четко понять его место и цивилизационную пропасть между Россией и миром. Президент РФ показал, что этот вызов принял и готов воевать до последнего. Однако за последние несколько месяцев россияне показали, что у них нарастает проблема с ракетами. Мощностей, чтобы наносить удары ежедневно, у них нет. Достают ракеты со складов, а новые надо изготовить", – рассказал Черник.
Упавшие в Польше ракеты – это первая ситуация, когда напрямую затронули страны НАТО, пояснил эксперт.
"Блок понял, с чем имеет дело и что вся ответственность на россиянах. Это значит, что Украине будут передавать еще больше современных зенитно-ракетных комплексов и усилят финансирование. Это ускорит консолидацию НАТО по наращиванию военной мощи Украины, однако сам Альянс в войну не вступит" , – уточнил Черник.
- 15 ноября россияне поразили ряд областей Украины. Взрывы раздались в Киеве, Львове, Ривне, Харькове и области, Кривом Роге, Житомире и других городах. Во многих областях работала ПВО, в том числе ракета сбита над Сумщиной.
- Обломки ракеты упали на территорию Польши и убили двух человек.
- Столтенберг заявил, что упавшая на территории Польши ракета была украинской ракетой ПВО.
- Столтенберг после ракетных обстрелов 15 ноября заявил о намерении НАТО обеспечить Украину средствами ПВО.
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