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OPINION

НАТО будет "когда-то", а пока у нас продолжается война

Петр Олещук
10 июля, 2023 понедельник
14:00
Мнение

В преддверии саммита НАТО все обсуждают его возможные решения и результаты для Украины. Кто-то уже успел охарактеризовать его как "разочарующее" Украину, а кто-то выискивает "прогресс"

На самом деле любое подобное событие, несмотря на его значимость, само по себе не может радикально изменить мировой порядок. Для того чтобы принять политическое решение о членстве Украины в НАТО, совсем не обязательно ждать каких-то саммитов — достаточно, чтобы его для начала согласовали ведущие государства Альянса, а сначала его должно принять ведущее государство — США.

И здесь мы видим возвращение старой риторики о "неготовности" Украины и "отсутствии консенсуса среди союзников". А откуда ему взяться, если нет четкой позиции со стороны ключевых среди этих союзников государства?

Вся эта риторика о том, что "сейчас Украина не готова", но к вопросу о членстве "вернемся после войны" очень вредна, потому что это сигнал для бункерного Деда: войну надо не заканчивать никогда.

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Фактически мы имеем замкнутый круг, который был порожден политикой "Запада" в отношении Украины. Решение саммита НАТО в 2008 году, на которое любит ссылаться дед из бункера, было о том, что Украина вступит в НАТО, но "когда-то очень потом", и это московиты восприняли так, что у них есть некоторое время на завоевание Украины.

Сейчас в ведущих государствах Альянса говорят об альтернативе вступления в НАТО в виде "гарантий безопасности", которые, по сути, гарантии поддержки Украины. Здесь тоже не все так просто, ведь действенными эти документы станут, если будут официальными договорами, ратифицированными парламентами, чтобы не было повторения историй с разными "меморандумами", но в любом случае это лишь промежуточное решение.

Некоторые западные политики и общественные деятели любят ныть, как им "плохо" из-за войны московитов против Украины: и цены растут, и нужно выделять деньги на помощь Украины и т.д. Но факт есть то, что любое решение означает последствия. И то, что сейчас "Запад" платит - это просто счет за собственные недальновидные решения прошлого.

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Если бы Украина была в НАТО, войны бы просто не было. Наши враги — не какие-то "сумасшедшие" берсерки, а вполне прагматические империалисты, напавшие на Украину только потому, что умели считать численность населения, ВВП, военные бюджеты, и во всем этом они превосходили Украину в разы. С НАТО ситуация противоположная, и они просто не начинали бы войну и все. Но они бы и сейчас убрались из Украины, если бы "Запад" принял соответствующее политическое решение о вступлении Украины в НАТО. Что показал "мятеж Пригожина"? В критической ситуации тот, кто любил рассказывать о загнанной крысе, просто идет на уступки и договаривается. Но для этого его нужно загнать в тупик и взять за шею.

К сожалению, пока этого не будет. Посмотрим, куда именно продвинется сейчас разговор о членстве Украины, хотя и будет очевидно, что это членство будет "когда-то", а пока у нас будет война.

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Об авторе. Петр Олещук, политолог

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