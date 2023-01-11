НАТО: бои вокруг Бахмута и Соледара показывают важность усиления военной поддержки Украины
Как заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, бои украинских защитников за Бахмут и Соледар в Донецкой области свидетельствуют о том, насколько важно усилить военную помощь Украине
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге.
"В последние дни мы видели упорные бои вокруг Бахмута и Соледара на востоке Украины. Это еще раз показывает смелость украинских военных, которые воюют для защиты своей родины. Это также показывает, насколько жизненно важно то, что мы усиливаем нашу военную поддержку Украины", - отметил Йенс Столтенберг.
Также генсек НАТО сообщил о создании рабочей группы НАТО-ЕС по устойчивости и защите критической инфраструктуры: "Мы хотим вместе рассмотреть, как сделать нашу критически важную инфраструктуру, технологии и цепи поставок более устойчивыми к потенциальным угрозам, и принять меры по смягчению потенциальной уязвимости ".
- 9 января ВСУ отразили атаки россиян в районах Соледара, Бахмута, Марьинки и еще 10 населенных пунктов.
- В британской разведке считают, что российские оккупанты пытаются захватить Соледар в Донецкой области, чтобы окружить расположенный вблизи этого города Бахмут.
- 10 января враг пытался с трех сторон атаковать Соледар, об этом в эфире Эспрессо говорил директор информационно консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.
- В тот же день представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил, что россияне в течение суток 86 раз ударили по Соледару из артиллерии.
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