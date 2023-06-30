Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией НАТО близко решению предоставить Украине разрешение пропустить ПДЧ, - посол США в Альянсе

НАТО близко решению предоставить Украине разрешение пропустить ПДЧ, - посол США в Альянсе

30 июня, 2023 пятница
00:54
Война с Россией НАТО

Страны-члены Североатлантического альянса близки к консенсусу по вступлению Украины в НАТО без ПДЧ

Об этом заявила посол США в НАТО Джулианна Смит, сообщает Al Arabya News.

"Я думаю, большинство из нас уверены, что мы сможем прийти к соглашению, которое будет отражать то, где мы находимся, и в которое украинцы поверят и почувствуют, что это нечто большее, чем повторение Бухареста", - сказала она.

По ее словам, альянс приближается к консенсусу по поводу формулировок, но отметила, что не хочет предусматривать окончательную версию соглашения.

"Одним из рассматриваемых мы вариантов является разрешение Украине пропустить План действий по членству", - заявила она.

Посол США в НАТО сообщила, что Вашингтон ведет переговоры с Киевом о том, чтобы "успокоить их в долгосрочной перспективе и помочь им в том же духе, что мы делали за последние 15 месяцев".

Она не сообщила, могут ли быть сделаны какие-либо конкретные заявления к саммиту в Вильнюсе.

"Когда вы соберете все это вместе, я думаю, это даст украинцам ощущение, что мы их услышали и понимаем, что они искали что-нибудь конкретное", - сказала Смит.

Что известно о вступлении Украины в НАТО

11-12 июля состоится саммит стран НАТО в Вильнюсе. Украина ожидает конкретных решений относительно своего пути к вступлению в Альянс. 23 мая посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко рассказала , что в контексте предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе Украина готовит два пакета сотрудничества – политический и практический, которые предложит для обсуждения.

В свою очередь глава МИД Дмитрий Кулеба 30 мая озвучил три шага для успеха Вильнюсского саммита: "Усилить институциональные связи и помощь между Украиной и НАТО. Сделать шаг к членству Украины в НАТО. Предоставить гарантии безопасности на пути Украины к НАТО".

10 июня заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов убежден , что июльский саммит НАТО в Вильнюсе зафиксирует алгоритм вступления страны в НАТО. Впоследствии генсек НАТО Столтенберг заявил , что Украина однозначно станет членом Альянса, но точные даты вступления назвать невозможно, пока страна находится в состоянии войны.

15 июня Европарламент 425 голосами принял резолюцию с призывом пригласить Украину в НАТО. На следующий день министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Столтенберга отказаться от ПДЧ при вступлении Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден сообщил , что он не прочь убрать этап ПДЧ для вступления Украины в НАТО. Это означает определенное облегчение процедуры присоединения.

Позже президент Владимир Зеленский заявил , что Украина является ключевой частью обороны Европы и призвал союзников пригласить страну в НАТО. Уже 27 июня он отметил, что у Украины есть все основания , чтобы получить политическое приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе.

А министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заверил , что страна предоставит поддержку Украине для вступления в Альянс по упрощенной процедуре.

28 июня Зеленский во время выступления в парламенте по случаю Дня Конституции предложил обсудить пять пунктов Украинской доктрины, которая предусматривает, что будущее Украины в Европейском Союзе и НАТО.

США
помощь Украине
Вступление в НАТО
Читайте также:
Сандро Тоналі, молодіжна збірна Італії
29 июня, 2023 четверг
Молодежный Евро-2023: результаты всех матчей 28 июня
Біньямін Нетаньягу
29 июня, 2023 четверг
Нетаньяху объяснил, почему не предоставит Украине "Железный купол" для защиты неба
Очільник МОН Оксен Лісовий
29 июня, 2023 четверг
"Комиссия вышла за пределы своих полномочий, решение должно быть отменено": министр образования отреагировал на идею переименовать Запорожье
Киев
+17°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.75
    Покупка 36.75
    Продажа 37.48
  • EUR
    Покупка 40.36
    Продажа 41.24
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
30 июня
01:26
Коноплянка выбрал страну и чемпионат для продолжения карьеры, - СМИ
01:16
Олаф Шольц
Шольц призвал быть готовыми к долгой войне
01:11
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков об Украине за 29 июня
00:52
"Брентфорд"
Клуб АПЛ "Брентфорд" продлил контракт с 19-летним украинцем
00:39
Обновлено
Россия запустила "шахеды". На юге Украины работает ПВО
00:36
Суперкубок УЕФА
УЕФА ввела революционное изменение в формате Суперкубка УЕФА
00:03
НАТО следует рассмотреть возможность вступления Украины без плана действий по членству, - министр обороны Британии Уоллес
2023, четверг
29 июня
23:39
Радар ПВО, системы для разминирования и мостоукладки: Германия предоставила новую партию помощи Украине
23:09
МВФ
МВФ выделит Украине новый транш в размере почти $900 млн
22:47
Эксклюзив
Лукашенко может использовать ПВК Вагнера для своих проектов в Африке, - военный эксперт Самусь
22:44
Украина и Польша планируют совместные мероприятия к 80-й годовщине Волынской трагедии, - Дуда
22:40
Зеленский встретился с Майком Пенсом: говорили о фронте, оружии для Украины и саммите НАТО
22:20
Компания Virgin Galactic совершила первый коммерческий суборбитальный полет
21:42
Приравняли жертву к агрессору: Лубинец раскритиковал отчет ООН о задержании гражданских во время войны
21:21
В США определились с предоставлением Украине дальнобойных ракет ATACMS: решение за Байденом, - WSJ
20:53
Британские юристы в рамках новых санкций не смогут консультировать российские компании по поводу деловых соглашений
20:45
Представитель Папы встретился с патриархом РПЦ Кириллом и детским омбудсменом РФ, арест которой санкционировал МУС
20:03
OPINION
Писать во время войны
20:00
Обзор
Победные новости 491-го дня войны: Силы обороны продвинулись на 1,3 км в направлении Бердянска, занимают господствующие позиции под Авдеевкой, а вагнеровцы больше не будут воевать в Украине
19:58
Вокалист U2 Боно создал портрет Зеленского для The Atlantic, его тиражируют для UNITED24
19:46
На Марьинском направлении Силы обороны отразили все атаки врага, наступление россиян на других направлениях успехов тоже не имело, – Генштаб
19:31
Украина получила $1,215 млрд от США и Финляндии. На что пойдут деньги
19:16
Бывший вице-президент США Майк Пенс прибыл в Украину с необъявленным визитом
19:04
Грета Тунберг и европейские политики в Киеве говорили об экологических последствиях войны РФ в Украине
18:47
катастрофа самолета МАУ в Иране
Украина вместе с тремя странами подает в Международный суд ООН иск против Ирана за сбитие самолета МАУ в 2020 году
18:47
Хотел устроиться на службу в "Азов": боевика "ДНР" приговорен к 8 годам заключения
18:16
Один из членов конкурсной комиссии отозвал голос за новую руководительницу АРМА и заявил о нарушении
18:16
Швейцария ввела санкции против причастных к подрыву суверенитета Молдовы
18:08
OPINION
А если расстрелять?
18:04
Украинские полицейские будут учиться в Японии эффективно идентифицировать тела погибших
18:00
Аналитика
"Адские санкции" для украинских компаний: перечень из 919 юрлиц, - исследование YouControl
17:59
Карл Негаммер
Австрия как нейтральное государство не будет выступать в поддержку гарантий безопасности для Украины – канцлер
17:42
Обновлено
Буданов: После мятежа Пригожина вагнеровцы больше не будут воевать в Украине
17:28
В Украине повысили тарифы на холодную воду
17:14
Нацгвардейцы за неделю ликвидировали более 300 окупантов, 5 танков, 2 комплекса РЭБ и склад боеприпасов
17:06
На фоне мятежа Пригожина ЕС должна удвоить поддержку Украины, - Урсула фон дер Ляен
17:04
Для безопасности Запорожской АЭС необходимо ввести миротворческую миссию ООН или НАТО, – евродепутат
16:57
Обновлено
Евросоюз разрабатывает долгосрочные гарантии безопасности для Украины
16:38
Обновлено
Гауляйтера Запорожья Балицкого заочно приговорили к 15 годам тюрьмы
16:38
ПриватБанк выиграл дело о законности национализации
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV