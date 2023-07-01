"НАТО без Украины - не НАТО": Зеленский рассказал, почему опыт Украины будет важен для Альянса
Президент Владимир Зеленский считает, что Вооруженные Силы Украины имеют самый большой боевой опыт среди всех армий Европы, который после войны будет очень необходим для НАТО
Об этом он заявил во время беседы с представителями испанских СМИ.
"Я считаю, что НАТО - не НАТО без Украины. Мы в войне, мы мощные и это показали миру. У нас есть практика и есть мощная армия с большим опытом. На европейском континенте нет армий с таким опытом, как у Украины. С одной стороны, это означает, что у европейских государств не было войн, к счастью. Но с другой стороны, я считаю, что союз с таким потенциалом, с таким количеством стран не может быть отныне без Украины. Ведь этим опытом нужно делиться", - сказал он. Зеленский.
Этим опытом Украины президент назвал наших профессиональных военных, тренировочные миссии, военное образование и применение оружия натовского образца нашими специалистами, которое получило оценку в качестве практического использования в ВСУ.
"Наши выводы после войны будут очень полезны для всех партнеров Альянса, например, как защитить города от российских ракет. Никто не имеет нашего опыта. Другой пример: многие страны-члены НАТО имеют небольшие армии, но мы, имея нашу большую армию, можем им помочь и развернуть силы на их границах для защиты. Без Украины НАТО не совсем современный союз безопасности", - подытожил Зеленский.
Также лидер страны отметил, что Украина уверена в эффективности НАТО и хочет в этот союз.
"Это важно, когда само общество хочет быть в союзе. Есть страны, которые не уверены, принадлежат ли они к НАТО, но мы на 100% принадлежим", - констатировал он.
Что известно о вступлении Украины в НАТО
11-12 июля состоится саммит стран НАТО в Вильнюсе. Украина ожидает конкретных решений относительно своего пути к вступлению в Альянс. 23 мая посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко рассказала, что в контексте предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе Украина готовит два пакета сотрудничества – политический и практический, которые предложит для обсуждения.
В свою очередь глава МИД Дмитрий Кулеба 30 мая озвучил три шага для успеха Вильнюсского саммита: "Усилить институциональные связи и помощь между Украиной и НАТО. Сделать шаг к членству Украины в НАТО. Предоставить гарантии безопасности на пути Украины в НАТО".
10 июня заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов убежден, что июльский саммит НАТО в Вильнюсе зафиксирует алгоритм вступления страны в НАТО. Впоследствии генсек НАТО Столтенберг заявил, что Украина однозначно станет членом Альянса, но точную дату вступления назвать невозможно, пока страна находится в состоянии войны.
15 июня Европарламент 425 голосами принял резолюцию с призывом пригласить Украину в НАТО. На следующий день министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Столтенберга отказаться от ПДЧ при вступлении Украины в НАТО.
Президент США Джо Байден сообщил, что он не прочь убрать этап ПДЧ для вступления Украины в НАТО. Это означает определенное облегчение процедуры присоединения.
Позже президент Владимир Зеленский заявил, что Украина является ключевой частью обороны Европы и призвал союзников пригласить страну в НАТО. Уже 27 июня он отметил, что у Украины есть все основания, чтобы получить политическое приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе.
А министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заверил, что страна предоставит поддержку Украине для вступления в Альянс по упрощенной процедуре.
28 июня Зеленский во время выступления в парламенте по случаю Дня Конституции предложил обсудить пять пунктов Украинской доктрины, которая предусматривает, что будущее Украины в Европейском Союзе и НАТО. Посол США в НАТО Джулианна Смит 30 июня заявила, что страны - члены Североатлантического альянса близки к консенсусу о вступлении Украины в НАТО без ПДЧ.
30 июня в Офисе Президента сообщили, что Владимир Зеленский может не приехать на саммит НАТО в Вильнюсе, если партнеры "не проявят мужества" относительно начала вступления Украины в Альянс. А министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что НАТО следует рассмотреть возможность отказаться от требования выполнения Украиной плана действий по членству на пути к вступлению в Альянс.
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