Об этом он заявил во время беседы с представителями испанских СМИ.

"Я считаю, что НАТО - не НАТО без Украины. Мы в войне, мы мощные и это показали миру. У нас есть практика и есть мощная армия с большим опытом. На европейском континенте нет армий с таким опытом, как у Украины. С одной стороны, это означает, что у европейских государств не было войн, к счастью. Но с другой стороны, я считаю, что союз с таким потенциалом, с таким количеством стран не может быть отныне без Украины. Ведь этим опытом нужно делиться", - сказал он. Зеленский.

Этим опытом Украины президент назвал наших профессиональных военных, тренировочные миссии, военное образование и применение оружия натовского образца нашими специалистами, которое получило оценку в качестве практического использования в ВСУ.

"Наши выводы после войны будут очень полезны для всех партнеров Альянса, например, как защитить города от российских ракет. Никто не имеет нашего опыта. Другой пример: многие страны-члены НАТО имеют небольшие армии, но мы, имея нашу большую армию, можем им помочь и развернуть силы на их границах для защиты. Без Украины НАТО не совсем современный союз безопасности", - подытожил Зеленский.

Также лидер страны отметил, что Украина уверена в эффективности НАТО и хочет в этот союз.

"Это важно, когда само общество хочет быть в союзе. Есть страны, которые не уверены, принадлежат ли они к НАТО, но мы на 100% принадлежим", - констатировал он.

Что известно о вступлении Украины в НАТО

11-12 июля состоится саммит стран НАТО в Вильнюсе. Украина ожидает конкретных решений относительно своего пути к вступлению в Альянс. 23 мая посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко рассказала, что в контексте предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе Украина готовит два пакета сотрудничества – политический и практический, которые предложит для обсуждения.

В свою очередь глава МИД Дмитрий Кулеба 30 мая озвучил три шага для успеха Вильнюсского саммита: "Усилить институциональные связи и помощь между Украиной и НАТО. Сделать шаг к членству Украины в НАТО. Предоставить гарантии безопасности на пути Украины в НАТО".

10 июня заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов убежден, что июльский саммит НАТО в Вильнюсе зафиксирует алгоритм вступления страны в НАТО. Впоследствии генсек НАТО Столтенберг заявил, что Украина однозначно станет членом Альянса, но точную дату вступления назвать невозможно, пока страна находится в состоянии войны.

15 июня Европарламент 425 голосами принял резолюцию с призывом пригласить Украину в НАТО. На следующий день министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Столтенберга отказаться от ПДЧ при вступлении Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден сообщил, что он не прочь убрать этап ПДЧ для вступления Украины в НАТО. Это означает определенное облегчение процедуры присоединения.

Позже президент Владимир Зеленский заявил, что Украина является ключевой частью обороны Европы и призвал союзников пригласить страну в НАТО. Уже 27 июня он отметил, что у Украины есть все основания, чтобы получить политическое приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе.

А министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заверил, что страна предоставит поддержку Украине для вступления в Альянс по упрощенной процедуре.

28 июня Зеленский во время выступления в парламенте по случаю Дня Конституции предложил обсудить пять пунктов Украинской доктрины, которая предусматривает, что будущее Украины в Европейском Союзе и НАТО. Посол США в НАТО Джулианна Смит 30 июня заявила, что страны - члены Североатлантического альянса близки к консенсусу о вступлении Украины в НАТО без ПДЧ.

30 июня в Офисе Президента сообщили, что Владимир Зеленский может не приехать на саммит НАТО в Вильнюсе, если партнеры "не проявят мужества" относительно начала вступления Украины в Альянс. А министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что НАТО следует рассмотреть возможность отказаться от требования выполнения Украиной плана действий по членству на пути к вступлению в Альянс.