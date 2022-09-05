Об этом сообщает министерство обороны Литвы.

В частности, 30 августа патруль НАТО сопровождал два самолета Су-35, которые летели без транспондеров, не представили план полета и не выходили на связь с диспетчерами. Еще один российский самолет – Ан-72 – был с включенным транспондером.

31 августа аналогичная ситуация с двумя Су-35 и одним Ан-72 повторилась четырежды.

1 сентября воздушное пространство над Балтийским морем нарушили два пассажирских самолета Ил-96 и два Су-35. Позже к ним "присоединились" еще два российских истребителя. В тот же день патрули НАТО сопровождали один Ил-96 и еще два Су-27.

Российские самолеты либо залетали в воздушное пространство Калининградской области России, либо выходили из него.

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Кроме того, отмечают в Минобороны Литвы, 4 сентября истребители НАТО перехватили самолет С-551, летевший из Испании в Германию и позже упавший у берегов Латвии.

2 сентября президент и министр обороны Латвии призвали передать Украине самолеты и танки.

31 августа Польша, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия заявили, что будут введены визовые ограничения для россиян, независимо от решения ЕС.

16 августа Латвия предоставила Украине 6 гаубиц M109, также Воздушные силы ВСУ получили от Латвии два вертолета Ми-17 и еще два — Ми-2, а министерство иностранных дел Латвии заявило о возобновлении программы по предоставлению реабилитационных услуг раненым украинским военным.