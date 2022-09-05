НАТО 7 раз поднимал в небо истребители над Балтикой, реагируя на провокации россиян
С 29 августа по 4 сентября истребители, базирующихся в Литве стран Альянса, семь раз взлетали для перехвата и сопровождения российских самолетов, нарушавших воздушное пространство
Об этом сообщает министерство обороны Литвы.
В частности, 30 августа патруль НАТО сопровождал два самолета Су-35, которые летели без транспондеров, не представили план полета и не выходили на связь с диспетчерами. Еще один российский самолет – Ан-72 – был с включенным транспондером.
31 августа аналогичная ситуация с двумя Су-35 и одним Ан-72 повторилась четырежды.
1 сентября воздушное пространство над Балтийским морем нарушили два пассажирских самолета Ил-96 и два Су-35. Позже к ним "присоединились" еще два российских истребителя. В тот же день патрули НАТО сопровождали один Ил-96 и еще два Су-27.
Российские самолеты либо залетали в воздушное пространство Калининградской области России, либо выходили из него.
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Кроме того, отмечают в Минобороны Литвы, 4 сентября истребители НАТО перехватили самолет С-551, летевший из Испании в Германию и позже упавший у берегов Латвии.
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