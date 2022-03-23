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Главная война с Россией НАТО 24 марта должно согласовать предоставление Украине оборудования для защиты от химических, биологических и ядерных угроз - Столтенберг

НАТО 24 марта должно согласовать предоставление Украине оборудования для защиты от химических, биологических и ядерных угроз - Столтенберг

23 мартa, 2022 среда
15:36
война с Россией Йенс Столтенберг

Запланированный на 24 марта саммит стран НАТО должен согласовать предоставление Украине оборудования для защиты от различных угроз, а также помощь в области кибербезопасности

Об этом на брифинге накануне саммита рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает "Европейская правда".

"Я ожидаю, что завтра союзники согласуют предоставление дополнительной поддержки (Украина). Это включает помощь в сфере кибербезопасности, а также оборудование, которое поможет Украине защититься от химических, биологических, радиологических и ядерных угроз", - сказал Йенс Столтенберг.

Генсек Альянса в очередной раз отметил, что НАТО стремится не допустить утечки войны за пределы Украины.

"Мы решительны сделать все, что мы можем, чтобы поддержать Украину. Но мы обязаны гарантировать, что война не выйдет за пределы Украины и не станет конфликтом между Россией и НАТО", - указал он.

Напомним, Кремль пригрозил, что появление миротворцев НАТО в Украине приведет к прямому столкновению РФ с Альянсом.

ядерное оружие
химоружие
НАТО
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