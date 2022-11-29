НАТО 24 февраля проснулось от летаргического сна, - нардеп Чернев

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



"НАТО 100% меняется. Альянс 24 февраля проснулся от летаргического сна и снова стал становиться военно-политическим союзом с акцентом на военную составляющую. Потому что фактически НАТО до этого был политическим альянсом, если быть откровенным. А теперь увеличиваются оборонные заказы, бюджеты, наземный контингент в Европе", - прокомментировал глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО.



Егор Чернев добавил, что общался с генеральным секретарем НАТО Столтенбергом во время парламентской ассамблеи, который сказал, что уже провел ряд переговоров с руководителями крупных оборонных концернов, чтобы они запускали новые линии производства, потому что заказы от стран-членов НАТО точно будут не только у ближайшие месяцы, но и годы.



"НАТО понимая, какой интенсивности может быть война в Европе, сейчас превращается в настоящую силу и действительно мощный военно-политический альянс", - отметил Чернев.

21 ноября парламентская ассамблея НАТО признала Россию государством-террористом и призвала создать специальный международный трибунал для наказания российских преступников.

29 ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не может допустить победы Путина, поскольку это "сделает мир еще более опасным"

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