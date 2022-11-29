НАТО 24 февраля проснулось от летаргического сна, - нардеп Чернев
Егор Чернев, народный депутат Украины, глава постоянной делегации Украины в парламентской ассамблее НАТО, отметил, что Альянс снова становится военно-политическим союзом, увеличив оборонные бюджеты, заказы и наземный контингент в Европе
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"НАТО 100% меняется. Альянс 24 февраля проснулся от летаргического сна и снова стал становиться военно-политическим союзом с акцентом на военную составляющую. Потому что фактически НАТО до этого был политическим альянсом, если быть откровенным. А теперь увеличиваются оборонные заказы, бюджеты, наземный контингент в Европе", - прокомментировал глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО.
Егор Чернев добавил, что общался с генеральным секретарем НАТО Столтенбергом во время парламентской ассамблеи, который сказал, что уже провел ряд переговоров с руководителями крупных оборонных концернов, чтобы они запускали новые линии производства, потому что заказы от стран-членов НАТО точно будут не только у ближайшие месяцы, но и годы.
"НАТО понимая, какой интенсивности может быть война в Европе, сейчас превращается в настоящую силу и действительно мощный военно-политический альянс", - отметил Чернев.
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