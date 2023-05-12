Одно время эта история меня невероятно поразила. Когда один из величайших изобретателей ХХ века американец Томас Эдисон еще ходил в школу, его мама получила письмо от педагогов, где сообщалось, что они больше мальчика не будут учить, потому что он - умственно отсталый. Мама сказала маленькому Томасу, что в письме речь о том, что он - гений, и в школе нет соответствующего уровня учителей, а потому ему придется учиться дома. Правду изобретатель узнал из маминых архивов, когда мамы не стало, а он получил всемирное признание. Проплакав несколько часов, автор изобретений, на которые было выдано 1093 патента США и 1239 патентов других стран, оставил в своем дневнике такую запись: "Томас Алва Эдисон был умственно отсталым ребенком. Благодаря своей героической маме он стал одним из величайших гениев своего века".

В преддверии Дня матери "Еспресо" предлагает для выходных тематическую подборку фильмов. которые однозначно никого не разочаруют.

"Мать Апостолов"

На Мегого

Созданная три года назад украинская военная драма "Мать Апостолов" режиссера Зазы Буадзе ("Красный", "Позывной Бандерас") стала еще одним вкладом кинематографистов в освещение войны на Донбассе. Уникальная по сценарной форме и невероятно эмоциональная, она создана на основе историй женщин, сыновья которых пошли воевать за Украину еще в 2014 году, и является своеобразным обращением не только к каждой матери украинского бойца, но и к архетипу Матери в целом. За время своего существования фильм уже получил более 70 международных и всеукраинских наград. В частности, неоднократно в этом контексте лучшей актрисой признавалась львовская актриса, певица и режиссер, лауреат Национальной премии им. Тараса Шевченко, руководительница театрального центра "Слово и голос" Наталья Половинко, очень проникновенно сыгравшая в фильме главную роль - матери Софии.

2014 год. Украинский военный самолет АН-26 с гуманитарным грузом вылетел в Донбасс, однако его сбили российские боевики. Мама одного из пилотов самолета (винницкая этнографиня) отправляется на поиски сына, искренне веря, что сын жив. Как отмечали создатели фильма, в максимально враждебном мире мама не только ищет сына, но и, имея в сердце великую любовь и милосердный характер, меняет всех, кого встречает.

В главных ролях: Наталья Половинка, Александр Пожарский, Богдан Бенюк, Сергей Деревянко, Олег Шульга

"Чужая молитва"

На Youtube

Еще одна очень сильная, эмоциональная и проницательная отечественная лента – копродукционный историко-драматический фильм режиссера Ахтема Сеитабаева, премьера которой в Украине состоялась в 2017 году. В основе сюжета - реальная история молодой крымскотатарской девушки Саиде Арифовой, которая во время Второй мировой войны дважды спасла 88 еврейских детей-сирот: сначала от нацистов, выдавая этих детей за крымских татар, затем - от войск НКВД, депортировавших крымских татар в мае 1944 года года, доказав, что ее питомцы - евреи. Однако себя спасти не смогла

В ролях: Лилия Яценко, Андриан Цвикер, Шмуэль Ацмон-Вирцер, Ахтем Сеитаблаев, Вениамин Прибур, Себастьян Антон, Александр Мельник, Дмитрий Сарансков, Валерия Рубан.

"Мои мысли тихие"

На Мегого

Лирическая трагикомедия украинского режиссера Антонио Лукича 2019 года, для которого – как полнометражная – она дебютна. Фильм, о котором во время выхода написали столько рецензий и отзывов, как, наверное, ни о каком другом. Ничего удивительного. Ведь режиссер, поставив на проблему взаимоотношений родителей и детей, не прибег к шаблонному юмору и примитивным шуткам, а влиял на сюжет такие, которые приходят из житейских ситуаций. Иными словами, попытался осмыслить комизм многих сцен и глазами сына, и глазами его матери.

Как одно время рекламировали ленту в сети кинотеатров, фильм о звукорежиссере Вадиме (Андрей Лидаговский), который переживает времена неудач. И вот на его улице праздник: Вадиму предлагают записать звуки украинских животных для Канады. Интересный проект увлекает парня и он собирается в путь. Однако в его планы вмешивается мама. Чтобы пообщаться с сыном, он решает ехать записывать звуки вместе с ним.

В главных ролях: Ирма Витовская, Андрей Лидаговский

"Мачеха"

На Мегого

Этот свой фильм режиссер Крис Коламбус посвятил памяти мамы Ирэн Коламбус, умершей от рака за два года до выхода ленты на большие экраны. Возможно, из-за его личных эмоций, вложенных в работу, фильма о материнской мудрости, ценности взаимоуважения и любви даже в самые трудные времена критики называют одним из лучших примеров кинематографа на эту тему.

Лента рассказывает о разведенных супругах, но растит двоих детей. То, что отец влюбляется во второй раз, очень огорчает его бывшую жену. И женщина начинает всячески настраивать против молодой соперницы своих детей. Однако все меняется, когда она узнает, что неизлечимо больна и жить ей уже недолго.

В ролях Джулия Робертс, Сьюзан Сарандон, Эд Гаррис, Джена Мэлоун, Лиам Эйкен, Линн Уитфилд, Даррел Ларсон, Мэри Луиза Уилсон, Андре Б. Блейк, Джек Эгил

"Мамма миа"

На Еneyida

Речь не об одном, а о двух романтично-комедийных фильмах-мюзиклах (2008, 2018), ход сюжетов которых сопровождается песнями легендарной группы "ABBA". В основе – одинокая мать (Мэрил Стрип), которая кладет свою жизнь, чтобы дочь была счастлива. Однако дочь хочет знать, кто ее отец. И есть на эту роль три кандидата.

Даже, если не считать, что мюзиклы собрали уйму денег и пользуются неизменной популярностью у зрителей, просмотр их – именно то, чтобы завершить день на легкой и мажорной ноте. Очень нужно на самом деле… И еще. По-видимому, не зря, активизировались разговоры, что мюзикл "Мамма миа" будет еще третью часть. С тем же хорошим настроением и в том же актерском составе.