Наталья Лактионова принесла присягу нардепа от "Слуги Народа"

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

"Наталья Лактионова – новый депутат от "Слуги Народа", уже принесла присягу. Она заняла место Аристова", - написал он.

Лактионова баллотировалась в парламент под номером 146. Гончаренко отметил, что она является сестрой помощницы президента Зеленского Марии Левченко, а та в свою очередь – женой бывшего заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили. Гогилашвили в свое время уволили с должности из-за ссоры с силовиками на блокпосте в Донецкой области. Он обматерил ребят за то, что они не узнали его и спросили документы.