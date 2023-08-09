Наталья Лактионова принесла присягу нардепа от "Слуги Народа"
Наталья Лактионова принесла присягу нардепа и пополнила фракцию "Слуги Народа". Политик получила мандат вместо Юрия Аристова, которого ранее лишили полномочий
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
"Наталья Лактионова – новый депутат от "Слуги Народа", уже принесла присягу. Она заняла место Аристова", - написал он.
Лактионова баллотировалась в парламент под номером 146. Гончаренко отметил, что она является сестрой помощницы президента Зеленского Марии Левченко, а та в свою очередь – женой бывшего заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили. Гогилашвили в свое время уволили с должности из-за ссоры с силовиками на блокпосте в Донецкой области. Он обматерил ребят за то, что они не узнали его и спросили документы.
- Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки "слуга" Юрий Аристов 25 июля написал заявление о сложении полномочий , поскольку стало известно о его незаконном выезде на отдых на Мальдивы.
- СБУ и ДБР провели обыски у Аристова и обнаружили загранпаспорт, в котором содержатся отметки о выезде.
- 27 июля Рада лишила Аристова мандата.
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