Наталья Диденко рассказала, какой погоды ждать 1 января

Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко сообщила в telegram.

"Первого января 2023 года в Украине будет слышен теплый запах весны. Температура воздуха в течение дня будет составлять мартовские +8+14 градусов, в восточной части +4+9 градусов", - рассказала Диденко.

По словам синоптика, осадков первого января почти не будет, а ветер будет порывистый, западного направления.

"В Киеве в новогоднюю ночь предполагается +4+6 градусов, днем 1-го января до +12 градусов.

Без осадков, но ветрено", - спрогнозировала Диденко.

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