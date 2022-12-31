Наталья Диденко рассказала, какой погоды ждать 1 января
Синоптик Наталья Диденко рассказала, что осадков первого января практически не будет, а температура воздуха в некоторых областях достигнет 14 градусов тепла
Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко сообщила в telegram.
"Первого января 2023 года в Украине будет слышен теплый запах весны. Температура воздуха в течение дня будет составлять мартовские +8+14 градусов, в восточной части +4+9 градусов", - рассказала Диденко.
По словам синоптика, осадков первого января почти не будет, а ветер будет порывистый, западного направления.
"В Киеве в новогоднюю ночь предполагается +4+6 градусов, днем 1-го января до +12 градусов.
Без осадков, но ветрено", - спрогнозировала Диденко.
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