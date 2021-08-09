Наталья Диденко предупредила об атмосферном фронте: принесет жаркие +33°C и дожди

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram.

"Ловим завтрашний атмосферный фронт в Украине, ибо, похоже, из ближайшей синоптической перспективы, только во вторник у нас есть шанс на дожди", - сообщила она.

Кратковременные грозовые дожди 10 августа из деятельности атмосферного фронта и, так называемой, линии восхождения, вдоль которой сходятся ветры разных направлений и возрастает вероятность дождя, будут выпадать неравномерно.

Только северо-западная часть Украины удержится от осадков.

Температура воздуха в Украине существенно не изменится.





В течение дня свежим останется Запад Украины, +23°C...+27°C, на юге и востоке будет преобладать жара, +28°C...+33°C.

На остальной территории ожидается завтра +26°C...+30°C.

В Киеве 10 августа местами возможен кратковременный дождь и гроза. Дневная температура воздуха будет достигать +28°C...+30°C.

По словам госпожи Диденко, неделя вообще окажется в поле повышенного атмосферного давления, антициклональная, поэтому серьезные осадки - вряд ли.

Ближайшие выходные, 14 августа, на Маковея, и 15 августа обещают в Украине замечательную погоду - солнышко, белые облака, комфортную температуру воздуха не выше +24°C...+30°C.





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