Наталья Диденко предупредила об атмосферном фронте: принесет жаркие +33°C и дожди
В Украине 10 августа ожидаются грозовые дожди и жаркая погода
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram.
"Ловим завтрашний атмосферный фронт в Украине, ибо, похоже, из ближайшей синоптической перспективы, только во вторник у нас есть шанс на дожди", - сообщила она.
Кратковременные грозовые дожди 10 августа из деятельности атмосферного фронта и, так называемой, линии восхождения, вдоль которой сходятся ветры разных направлений и возрастает вероятность дождя, будут выпадать неравномерно.
Только северо-западная часть Украины удержится от осадков.
Температура воздуха в Украине существенно не изменится.
В течение дня свежим останется Запад Украины, +23°C...+27°C, на юге и востоке будет преобладать жара, +28°C...+33°C.
На остальной территории ожидается завтра +26°C...+30°C.
В Киеве 10 августа местами возможен кратковременный дождь и гроза. Дневная температура воздуха будет достигать +28°C...+30°C.
По словам госпожи Диденко, неделя вообще окажется в поле повышенного атмосферного давления, антициклональная, поэтому серьезные осадки - вряд ли.
Ближайшие выходные, 14 августа, на Маковея, и 15 августа обещают в Украине замечательную погоду - солнышко, белые облака, комфортную температуру воздуха не выше +24°C...+30°C.
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