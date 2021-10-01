Natali Bolgar – украинский бренд женской одежды выпустил новую осеннюю коллекцию Office 2021
Пока большинство брендов создает одежду, Natali Bolgar уже более 25 лет создает женские истории
Об этом сообщает отдела маркетинга ТМ "Natali Bolgar".
"Мы – это рассказ. Рассказ о твоей красоте. Ведь мода продажная, а красота естественная! И не имеет значения где ты находишься: в офисе, на прогулке, в самолете или даже дома. Важно, как ты себя в этот момент ощущаешь. Поэтому быстрая мода, которую диктует быстрая поставка – для нас чужая. Каждая наша коллекция создается женщинами для женщин. Мы работаем только с настоящими женственными фигурами. Мы не выпускаем капсулы, пока не проверим их качество и удобство на себе. Все наши модели сочетаются между собой, потому что весь цикл производства находится в одном месте. И все это, чтобы рассказать о тебе твою историю красоты. Нам важна индивидуальность женщины, а не одежды. Наша одежда только подчеркивает твою естественность, твое настроение, твою женственность. Попробуй прикоснуться к своим ощущениям с нами – с Natali Bolgar", – рассказывают маркетологи ТМ "Natali Bolgar".
Офис – это не только черное и белое.
Ты можешь смело выбрать цвет под свое настроение: яркий красный, нежный бежевый или может спокойный серый? Какой ты хочешь быть сегодня? Выбирай.
Для того, чтобы подчеркнуть женственность, достаточно добавить в свой образ платье или юбку на запах с высокой линией талии.
Для уютных осенних прогулок с кофе идеально подойдет кашемировое классическое пальто в цвете шоколад или хаки.
Немного потеплело? Осенью такая переменчивая погода. Идеальным решением станет удобный джинсовый костюм. Всё для того, чтобы ты чувствовала себя красиво и свободно.
Новая коллекция Office 2021 – это про уникальность женщины и только ее собственный выбор. Каждая женщина особенная, поэтому бренд Natali Bolgar создает одежду, способную подчеркнуть женскую неповторимость.
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