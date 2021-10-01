Natali Bolgar – украинский бренд женской одежды выпустил новую осеннюю коллекцию Office 2021

Об этом сообщает отдела маркетинга ТМ "Natali Bolgar".



"Мы – это рассказ. Рассказ о твоей красоте. Ведь мода продажная, а красота естественная! И не имеет значения где ты находишься: в офисе, на прогулке, в самолете или даже дома. Важно, как ты себя в этот момент ощущаешь. Поэтому быстрая мода, которую диктует быстрая поставка – для нас чужая. Каждая наша коллекция создается женщинами для женщин. Мы работаем только с настоящими женственными фигурами. Мы не выпускаем капсулы, пока не проверим их качество и удобство на себе. Все наши модели сочетаются между собой, потому что весь цикл производства находится в одном месте. И все это, чтобы рассказать о тебе твою историю красоты. Нам важна индивидуальность женщины, а не одежды. Наша одежда только подчеркивает твою естественность, твое настроение, твою женственность. Попробуй прикоснуться к своим ощущениям с нами – с Natali Bolgar", – рассказывают маркетологи ТМ "Natali Bolgar".







Офис – это не только черное и белое.



Ты можешь смело выбрать цвет под свое настроение: яркий красный, нежный бежевый или может спокойный серый? Какой ты хочешь быть сегодня? Выбирай.







Для того, чтобы подчеркнуть женственность, достаточно добавить в свой образ платье или юбку на запах с высокой линией талии.







Для уютных осенних прогулок с кофе идеально подойдет кашемировое классическое пальто в цвете шоколад или хаки.



Немного потеплело? Осенью такая переменчивая погода. Идеальным решением станет удобный джинсовый костюм. Всё для того, чтобы ты чувствовала себя красиво и свободно.



Новая коллекция Office 2021 – это про уникальность женщины и только ее собственный выбор. Каждая женщина особенная, поэтому бренд Natali Bolgar создает одежду, способную подчеркнуть женскую неповторимость.

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