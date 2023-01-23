"Насущная потребность": британские депутаты призвали главу минобороны Германии одобрить передачу танков Украине
Британские депутаты написали письмо министру обороны Германии Борису Писториусу и призвали одобрить передачу Украине танков Leopard в ближайшие несколько дней
Письмо выложил в Twitter член Лейбористской партии Крис Брайант.
Депутаты отметили, что, учитывая вероятность нового масштабного наступления россиян на Украину, последней нужно немедленно нарастить способности, и сделать это нужно с западной бронетехникой.
"Мы понимаем исторические причины нежелания предоставлять немецкие танки и танки немецкого производства, однако мы призываем вас в этот момент настоятельной необходимости пересмотреть свою позицию и разрешить доставку основных боевых танков Leopard 2 – как немецких, так и немецкого производства – в Украину в ближайшие несколько дней" , – говорится в тексте обращения.
- В МИД Польши сказали, что Германия окажется в международной изоляции, если не изменит решение о передаче Украине танков Leopard.
- Во время восьмой встречи Контактной группы по обороне Украины в Рамштайне 20 января не согласовали предоставление Украине танков Leopard 2.
- Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер поддержал аккуратный подход канцлера Олафа Шольца к предоставлению танков Украине, объяснив, что это может обострить конфликт.
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