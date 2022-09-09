Об этом в эфире Эспрессо заявил военный аналитик Вячеслав Целуйко.

"Кампания на Юге развивается достаточно медленно. ВСУ перемалывают российскую армию. Эта кампания началась раньше, чем в Харьковской области. Это могло привести к тому, что российские стратегические резервы были переброшены туда и потом, когда удалось оттянуть на себя противника, ВСУ начали свое наступление на Харьковщине", - сказал он.

Целуйко отметил, что в Херсонской области состояние россиян достаточно тяжелое.

"Они отрезаны от обеспечения, поэтому перемалывать их очень удобно. Возможно, такая тактика была выбрана на этом направлении. В Харьковской области мы видим более стремительные наступательные кампании. Противник окружается, он вынужден покидать укрепленные позиции, потому что его отрезают от поставок. Бросает технику, вооружение , огромную кучу боеприпасов. Кампании на Херсонщине и Харьковщине несколько отличаются", - подытожил аналитик.