Наступления ВСУ в Херсонской и Харьковской областях разные, - военный эксперт Целуйко
В Харьковской области Вооруженные силы Украины ведут более стремительные наступательные кампании, чем в Херсонской области
Об этом в эфире Эспрессо заявил военный аналитик Вячеслав Целуйко.
"Кампания на Юге развивается достаточно медленно. ВСУ перемалывают российскую армию. Эта кампания началась раньше, чем в Харьковской области. Это могло привести к тому, что российские стратегические резервы были переброшены туда и потом, когда удалось оттянуть на себя противника, ВСУ начали свое наступление на Харьковщине", - сказал он.
Целуйко отметил, что в Херсонской области состояние россиян достаточно тяжелое.
"Они отрезаны от обеспечения, поэтому перемалывать их очень удобно. Возможно, такая тактика была выбрана на этом направлении. В Харьковской области мы видим более стремительные наступательные кампании. Противник окружается, он вынужден покидать укрепленные позиции, потому что его отрезают от поставок. Бросает технику, вооружение , огромную кучу боеприпасов. Кампании на Херсонщине и Харьковщине несколько отличаются", - подытожил аналитик.
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