Наступления на Николаев не ожидается, мы сами хотим наступать на Херсон, - Ким
Николаев не ожидает нового наступления российских оккупационных войск
Об этом заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким во время всеукраинского телемарафона.
Как отметил Ким, город и область должны быть всегда готовы к наступлению, но это не значит, что оно ожидается.
Ранее городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что город готовится к наступлению и российской осаде.
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