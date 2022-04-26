Наступления на Николаев не ожидается, мы сами хотим наступать на Херсон, - Ким

Об этом заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким во время всеукраинского телемарафона.



Как отметил Ким, город и область должны быть всегда готовы к наступлению, но это не значит, что оно ожидается.

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"Наступление на Николаев не ожидается. Ожидается наступление на Херсон. Мы хотим сами наступать. Мы готовимся к защите, к плохому варианту, если мы проигрываем на передней линии. Мы готовимся наступать и защищаться. Мы готовимся к наихудшему сценарию всегда", - пояснил глава ОВА.Ранее городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что город готовится к наступлению и российской осаде.