Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"На Лиманско-Купянском направлении россияне находятся уже длительное время. Они никогда не оставляли планов попытаться продвинуться с севера на юг вдоль левого берега реки Оскол. Россияне всегда делали попытки из Кременной через леса улучшить свое положение и пробиться в Лиман. Российские военачальники пытались рисовать стрелки, как выйти от левого берега реки Оскол и запереть водой свои позиции к Северскому Донцу. Продвинулись они немного, но они действительно угрожают ВСУ проблемами в случае того, если им удастся прорвать где-то нашу линию обороны", - заметил Ганущин.

По его словам, наступлением на Купянск россияне пытаются прикрыть свои неудачи на юге.

"С одной стороны, россияне пытаются создать возможность опрокидывания резервов из-под Бахмута именно на Купянское направление, с другой стороны прикрыть свои неудачи на юге. Мол, украинцы наступают на юге, а мы будем наступать с востока на запад", - подчеркнул Ганущин. .

Наступление русской армии на Купянском направлении

16 июля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила , что ситуация на востоке обострилась - враг два дня подряд активно наступает на Купянском направлении в Харьковской области.

Маляр отметила, что ВСУ на этом направлении находятся в обороне, идут ожесточенные бои, положение сторон меняется динамически по несколько раз в сутки.

17 июля депутат Харьковского областного совета Александр Скорик заявил , что российская армия продолжает вести контрнаступательные действия на Купянском направлении. По его словам, россияне контратакуют очень мощными силами, поэтому нашим защитникам сложно там держать оборону. К сожалению, с их стороны есть продвижение, и это подтверждает Генеральный штаб ВСУ.

Впоследствии переход армии РФ в наступление на Купянском направлении подтвердил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. Он отметил, что враг поставил цель разгромить украинские войска в районе Купянска и продолжить наступление в глубину наших боевых порядков.

Также в телеграмме Маляр рассказала , что Кремль после провала плана захватить Киев поставил своим военным задачу выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, а после успешного наступления ВСУ на Бахмут у них началась паника. По ее словам, россияне двинулись на Купянское направление, чтобы отвлечь внимание, как уже не раз поступало, но бесполезно.

В утреннем своде 18 июля Генштаб ВСУ отметил , что вражеская армия сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – за прошедшие сутки там произошло 36 боевых столкновений.

По данным Генштаба, на Купянском направлении украинские воины стойко удерживают оборону. Враг вел безрезультатные наступательные действия западнее Лимана Первого в Харьковской области.

Во вторник, 18 июля, стало известно, что на Купянском направлении российская армия сосредоточила свои основные усилия и продолжает наступление, а ВСУ держат оборону. Враг опрокидывает резервы на Бахмутское направление, чтобы остановить продвижение Сил обороны Украины.