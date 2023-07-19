Наступлением на Купянск враг пытается прикрыть свои неудачи на юге, - военнослужащий ВСУ Ганущин
Военнослужащий ВСУ, майор 103 бригады ТрО, депутат Львовского облсовета Александр Ганущин отметил, что россияне пытаются создать для себя возможность перебрасывания резервов из-под Бахмута на Купянское направление
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"На Лиманско-Купянском направлении россияне находятся уже длительное время. Они никогда не оставляли планов попытаться продвинуться с севера на юг вдоль левого берега реки Оскол. Россияне всегда делали попытки из Кременной через леса улучшить свое положение и пробиться в Лиман. Российские военачальники пытались рисовать стрелки, как выйти от левого берега реки Оскол и запереть водой свои позиции к Северскому Донцу. Продвинулись они немного, но они действительно угрожают ВСУ проблемами в случае того, если им удастся прорвать где-то нашу линию обороны", - заметил Ганущин.
По его словам, наступлением на Купянск россияне пытаются прикрыть свои неудачи на юге.
"С одной стороны, россияне пытаются создать возможность опрокидывания резервов из-под Бахмута именно на Купянское направление, с другой стороны прикрыть свои неудачи на юге. Мол, украинцы наступают на юге, а мы будем наступать с востока на запад", - подчеркнул Ганущин. .
Наступление русской армии на Купянском направлении
16 июля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила , что ситуация на востоке обострилась - враг два дня подряд активно наступает на Купянском направлении в Харьковской области.
Маляр отметила, что ВСУ на этом направлении находятся в обороне, идут ожесточенные бои, положение сторон меняется динамически по несколько раз в сутки.
17 июля депутат Харьковского областного совета Александр Скорик заявил , что российская армия продолжает вести контрнаступательные действия на Купянском направлении. По его словам, россияне контратакуют очень мощными силами, поэтому нашим защитникам сложно там держать оборону. К сожалению, с их стороны есть продвижение, и это подтверждает Генеральный штаб ВСУ.
Впоследствии переход армии РФ в наступление на Купянском направлении подтвердил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. Он отметил, что враг поставил цель разгромить украинские войска в районе Купянска и продолжить наступление в глубину наших боевых порядков.
Также в телеграмме Маляр рассказала , что Кремль после провала плана захватить Киев поставил своим военным задачу выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, а после успешного наступления ВСУ на Бахмут у них началась паника. По ее словам, россияне двинулись на Купянское направление, чтобы отвлечь внимание, как уже не раз поступало, но бесполезно.
В утреннем своде 18 июля Генштаб ВСУ отметил , что вражеская армия сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – за прошедшие сутки там произошло 36 боевых столкновений.
По данным Генштаба, на Купянском направлении украинские воины стойко удерживают оборону. Враг вел безрезультатные наступательные действия западнее Лимана Первого в Харьковской области.
Во вторник, 18 июля, стало известно, что на Купянском направлении российская армия сосредоточила свои основные усилия и продолжает наступление, а ВСУ держат оборону. Враг опрокидывает резервы на Бахмутское направление, чтобы остановить продвижение Сил обороны Украины.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.65
Покупка 36.65Продажа 37.35
-
EUR
Покупка 40.98Продажа 41.92
- Актуальное
- Важное