Об этом сообщает военная разведка министерства обороны Великобритании.

"Отступив примерно на 20 км севернее Херсонского направления в начале октября, российские войска, вероятно, пытаются закрепить новую линию фронта к западу от села Милово", - говорится в сообщении.



Отмечается, что вдоль этой линии продолжаются тяжелые бои, особенно на западе, где продвижение Украины означает, что фланг России больше не защищен рекой Ингулец. Большинство российских войск на этой линии фронта – недоукомплектованные подразделения ВДВ.



Вероятно, российские военные ожидают распространения боевых действий на сам город Херсон.

13 октября депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань заявил, что россияне планируют депортировать детей с родителями и пожилых людей из оккупированной части Херсонщины в Крым. По его словам, россияне ввели систему электронных пропусков, с которой возникали трудности в течение недели. Сейчас разрешения на выезд на подконтрольную украинскому правительству территорию выдают, но в малом количестве.