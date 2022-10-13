Наступление ВСУ в Херсонской области: россияне пытаются закрепить новую линию фронта, - британская разведка
Вооруженные силы Украины продолжают наступление на Херсонщине, российские военные отступили примерно на 20 км севернее Херсонского сектора и пытаются закрепить новую линию фронта
Об этом сообщает военная разведка министерства обороны Великобритании.
"Отступив примерно на 20 км севернее Херсонского направления в начале октября, российские войска, вероятно, пытаются закрепить новую линию фронта к западу от села Милово", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вдоль этой линии продолжаются тяжелые бои, особенно на западе, где продвижение Украины означает, что фланг России больше не защищен рекой Ингулец. Большинство российских войск на этой линии фронта – недоукомплектованные подразделения ВДВ.
Вероятно, российские военные ожидают распространения боевых действий на сам город Херсон.
- 13 октября депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань заявил, что россияне планируют депортировать детей с родителями и пожилых людей из оккупированной части Херсонщины в Крым. По его словам, россияне ввели систему электронных пропусков, с которой возникали трудности в течение недели. Сейчас разрешения на выезд на подконтрольную украинскому правительству территорию выдают, но в малом количестве.
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