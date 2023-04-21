Говорить о предпосылках окружения Бахмута не стоит

В Бахмуте ситуация остается сложной. На "Рамштайне" генерал США Марк Милли сказал, что враг пытается выполнить политическую задачу - войти в Бахмут, но украинская оборона достаточно эффективна. Сегодня вышла статья в WP на основе "секретных документов" о том, что Пентагон советовал украинцам еще в январе отходить, но мы выбрали другую стратегию. Защита Бахмута стала идеологическим, военным и гуманитарным вопросом. С военной точки зрения – уничтожается враг. Политически – не дать возможности РФ иметь достижения из-за захвата территории. Гуманитарно – за Бахмутом другие города и их будет ждать такая же участь, если мы оставим Бахмут.

Враг пытается продвигаться по железной дороге в центре и пытается двигаться с севера и юга, но эти "клещи" не смыкаются. Сегодня стало известно, что ВСУ даже совершают определенные контратакующие действия, чтобы отразить противника, прежде всего, от участка возле Хромового. В последние дни было определенное продвижение россиян к трассе, объединяющей Хромово и Бахмут. Сейчас в этой зоне и на юге в зоне Ивановского - контратакующие действия. Там используются боеприпасы из колес.

В центре Бахмута – действия в городской зоне. Командующий 93-й бригадой Павел Палиса говорит, что за каждый дом идут бои, используем разную тактику. Он говорит, что есть все возможности удержаться, но вспоминает, что боеприпасов должно быть больше. Бахмут – тяжелый участок, но говорить о предпосылках окружения в ближайшее время не стоит.

Россияне используют стандартную тактику – снова артиллерия, затем штурмовые группы по 5-6 человек при поддержке танков. В центре снова пошла в ход бронетехника. Враг пытается перейти железную дорогу и дальше от вокзала двигаться в центр города. Ситуация меняется достаточно динамично. Мы удерживаем где-то ⅕ города - это где-то 20 микро-кварталов. Есть убеждение, что в условиях реальной угрозы для наших подразделений они будут выведены на другую линию обороны, господствующие высоты.

Мы уже здесь используем зарубежные боеприпасы для нашей советской артиллерии – пакистанские, болгарские. Мы обеспечиваем артиллерией безопасность передвижения по "дорогам жизни". Россияне начинают их обстреливать, мы ведем контрбатарейную борьбу и пытаемся уничтожать минометы и гаубицы, мешающие нашему передвижению.

Российские бомбы, украинские боеприпасы, "Рамштайн" и кто будет вместо Милли

Россияне пошли по пути использования более дешевых средств, когда крылатых ракет становится все меньше. Ставка на укрепление ПВО является главной. Даже с точки зрения наших партнеров – сегодня об этом говорили Остин и Милли. Американцы решили нехватку авиации компенсировать усилением ПВО. Комплекс Patriot может обнаруживать цели на расстоянии 600 км, а сбивать – на расстоянии 150 км. Я думаю, системы станут в защиту наиболее важных админсооружений, в частности, Киева. Но если мы разместим установку в районе Запорожья, то перекроем весь участок по направлению нашего возможного наступления и враг будет бояться использовать авиацию. Если будет 20 батарей, то можно будет говорить, что эти системы ПВО могут прикрыть гораздо большую территорию и от самолетов, и от планирующих бомб.

Об обсуждении на Ставке налаживания производства ракет и боеприпасов отечественными предприятиями. Я думаю, речь идет обо всем сегменте разработок - это и боеприпасы для ПТРК "Стугна" от КБ "Луч", и модификации крылатой ракеты "Нептун". Я думаю, что мы не должны забывать о разработках ОТРК "Гром-2" от КБ "Южное" даже в этих сложных условиях, под огнем противника.

Что произошло в Белгороде? С самолета Су-34 произошел несанкционированный сброс бетонобойной бомбы, имеющей собственный ракетный двигатель. Бомба падает, проникает в землю на десять метров, затем следует задержка с подрывом (до 10 секунд). То, что она взорвалась в земле, спасло дома. Они могли сложиться. Этот самолет летел бомбить нашу землю.

Мы ожидаем после "Рамштайна" усиление ПВО, увеличение количества боеприпасов, обучение наших подразделений и техническое обеспечение наших сил. Американцы, как и мы, настроены на успешное проведение наших наступательных действий и прилагают к этому максимальные усилия.

Когда мы говорим о Милли, есть ощущение, что эта война была и его собственной. Он хоть и делал скептические заявления, но стал нашим подлинным союзником. У них образовалась определенная химия в отношениях с Залужным. Осенью Марк Милли должен быть заменен новым руководителем. Здесь есть начальник штаба Воздушных сил США Чарльз Браун и командующий корпусом морской пехоты Дэвид Бергер. Есть нюанс, ВВС является наиболее технологичным видом войск, а морская пехота является отдельным видом вооруженных сил и это армия в армии, где соединено все. Берген трансформирует морскую пехоту и готовится к войнам будущего, даже через призму русской армии. Оба – достойные кандидаты, но важно, чтобы каждый из них воспринимал эту войну как собственный вызов и через эту призму выстраивал отношения с армией Украины и военным и политическим руководством.

Начальник штаба Воздушных сил США Чарльз Браун (слева) и командующий корпусом морской пехоты Дэвид Бергер

Мы увидим начало украинского наступления

Заместитель министра обороны Анна Маляр сказала об элементах наступательных действий. На мой взгляд, реальные наступательные действия еще не начинались. Сейчас мы ведем оборонные действия, стараемся минимизировать инициативу по отдельным направлениям. Мы увидим наши наступательные действия. Будет активизация ударов по мостам, аэродромам. Такие вещи будут подготовительными и броскими. Мы поймем, что процесс начался. Сейчас идет подготовительная фаза – готовятся бригады, идет обучение, слаживание. Мы ждем боеприпасов. На первом этапе расходы боеприпасов будут существенно больше. Следует перемешать линии обороны противника, а затем двигаться. Пока мы не будем готовы, реальных разговоров о наступлении не будет.

Часть войск ведет оборону, другая готовится к наступлению и понимает свою миссию. Помощь наших партнеров существенная и заметная. Надо дальше дождаться, интегрироваться в реальную боевую мощность и правильно выбрать время на определенных направлениях.

Когда мы говорим о наших наступательных действиях, то они будут на трех-пяти направлениях, где ВСУ смогут сначала расшатать оборону россиян. Затем, воспользовавшись слабостью на каком-то направлении, – нарастить этот успех и использовать все имеющиеся у нас потенциальные возможности. У нас есть преимущество с точки зрения линии фронта – наши силы могут легко перебрасываться туда, где у нас будет успех. Россиянам наоборот придется бегать со своими силами из-за усложненного передвижения. Даже текущая линия фронта создает предпосылки для хорошей игры Генштаба ВСУ по созданию непредсказуемых и катастрофических условий для русской армии.