Наступление ВСУ может совпасть с выводом вагнеровцев из Бахмута, - Пионтковский

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Чрезвычайно острая ситуация создалась в Бахмуте. Пригожин уходит из Бахмута, он вновь подчеркнул, что его части покинут город. Эта пересменка в Бахмуте создает идеальную возможность для украинской армии, нависшей с двух флангов над Бахмутом. Окружить и добить все, что там останется. И неважно, кто там, вагнеровцы, кадыровцы или регулярные войска РФ. Пригожин уже начал триумфальное шествие по городам Сибири и Дальнего Востока, повторяя тезисы: я героически освободил Бахмут, а Минобороны РФ снова проиграли", - отметил Пионтковский.

По словам политолога, в России усилятся распри и раздор после сокрушительного удара, который нанесет украинская армия и который уже объявлен.

"Дата наступления ВСУ нам неизвестна, но известна тем, кто этот удар будет осуществлять. Я уверен, что он совпадет по времени с этой паузой, пересменкой в Бахмуте. Если 5 июня вагнеровцы уйдут из Бахмута, Минобороны РФ просто не успеет закрепиться на этих рубежах. Это идеальная точка для уничтожения всей российской группировки и зануления всей истории так называемых успехов российской армии во время зимнего наступления", - подчеркнул Пионтковский.