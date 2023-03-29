Защита и оборона Бахмута

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Associated Press сказал, что если Украина не выиграет затяжную битву в ключевом восточном городе, то Россия попытается воспользоваться моментом, чтобы подтолкнуть мир к соглашению, которое может потребовать от Украины неприемлемых компромиссов. Вместе с тем, в Министерстве обороны Украины отмечают, что защищают Бахмут так же преданно, как каждый другой населенный пункт. Использование наших сил и средств определяется не политической целесообразностью, а тем, какие ресурсы необходимы для отражения врага и выполнения боевых задач на данном направлении.

Наступление врага в окрестностях Бахмута замедлилось до полной или почти до полной остановки. Враг сосредоточился на меньших участках фронта. Считаю, что это результат истощения вражеских сил. Непонятно, есть ли у врага достаточное количество резервов и техники, чтобы восстановить динамику. Есть наши контратаки и закрепление в направлении Клещиевки. Пути обеспечения города работают. В Бахмуте сейчас продолжаются боевые действия в городской застройке. Враг пытается прожаться с севера, юга и запада, но без особого энтузиазма. В Бахмуте боевые действия продолжаются на трех основных направлениях. В северной части, вокруг завода и на самом заводе Азот, на юге, по улице Корсунского, а также в районе улицы Мариупольской. Работает артиллерия, действуют наши снайперы. Также работает бронетехника, хотя достаточно ограничено.

Николай Волохов, командир подразделения разведчиков "Terra" в составе тактической группы "АЗОВ", рассказал, что ситуация в Бахмуте уже несколько месяцев сохраняется напряженной, но контролируемой. Россияне пытаются наступать. Работают ЧВК Вагнера и регулярные российские войска. Противник прилагает большие усилия, чтобы захватить Бахмут. Нам тяжело, но мы держимся. Городские бои характерны тем, что перемены происходят каждый час, если не сказать каждую минуту. Враг привлекает много пехоты и пытается выдавливать нас. Но линия обороны ВСУ крепко стоит. Враг не имеет успехов.

Волохов отметил, что не может свидетельствовать об уменьшении интенсивности боевых действий. Чувствуется, что враг хочет "покончить" с Бахмутом, но в последнее время военных успехов у него нет. Седьмой месяц россияне бьются за город. Всем нам нужно прилагать усилия и поддерживать ВСУ. Всё зависит от нас с вами.

Постановление правительства по производству отечественных беспилотных систем

Наша оборонная промышленность, главным образом частная, может производить беспилотные разведывательные и ударные комплексы. 24 марта Кабинет Министров Украины принял постановление №256, которое претендует на то, чтобы быть революционным. Это постановление называется "О реализации экспериментального проекта по осуществлению оборонных закупок беспилотных систем отечественного производства". Постановление вводит эксперимент на два года, у которого есть две составляющие. Во-первых, снятие ограничений на рентабельность при производстве беспилотных комплексов. То есть это означает, какая цена определена оптимальной, по такой цене и будет закупаться беспилотный комплекс. А вторая составляющая – военные представительства, которые влияют на качество образца и знают процедуры соответствия требований военных, которые сейчас отводятся в сторону и не имеют отношения к проектам, разрабатываемым частными компаниями.

Артем Вьюник, директор научно-производственной компании "Атлон Авиа" рассказал, что именно принятие такого постановления уже революционно. Это решение правительства фактически артикулировало, что отрасль беспилотных систем является на сегодняшний день флагманом военно-промышленного комплекса Украины. Это очень важное признание и даст не только юридические основания, но и вдохновит команды, которые сейчас работают над разными решениями для ВСУ.

Вьюник добавил, что нужно будет еще посмотреть, как это постановление будет работать на практике. Ибо, например, по тексту постановления военные представительства лишены своих основных управляющих документов, а приложением к этому постановлению предусмотрено выдача удостоверения качества продукции. Интересно, как военное представительство будет выдавать удостоверения качества в то время, как они не применяют такие привычные и для них, и для нас процедуры.

Директор научно-производственной компании "Атлон Авиа" отметил, что до конца не понимает весь контекст и замысел этого постановления. Но все же в постановлении и порядке говорится, что военные представительства заказчика принимают соответствующую продукцию. По опыту его компании именно Министерство обороны и военное представительство заказчика.

Артем отметил, что есть еще одна интересная составляющая – это заключение экспертного учреждения, то есть КНИИСЭ (Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз, – ред.), который должен определить возможную цену изделия. Пока непонятно, как это учреждение будет выдавать заключения. Чтобы оценить стоимость одного беспилотника от другого, нужны серьезные специалисты, понимающие различия. Например, канал передачи данных может стоить $500, а может стоить $25 000. Более того, уже есть неплохие прототипы радиоканалов, которые производят наши отечественные компании. Они могут конкурировать с иностранными решениями. И возникает вопрос: какие факторы будут приниматься для определения цены этого изделия? Следует оценивать возможную стоимость тех или иных решений по сравнению с иностранными аналогами. Тогда цена устроит и производителей и государство.

Ситуация с этим постановлением не столь однозначна. Понимаю, что есть много нюансов, которые могут стреножить эффективность этого решения. А это значит, что нужно провести дополнительную активную работу, чтобы это стало толчком, а не тормозило развитие нашей беспилотной авиации.