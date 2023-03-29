Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Статьи Наступление врага в окрестностях Бахмута замедлилось почти до полной остановки. Колонка Сергея Згурца
Аналитика

Наступление врага в окрестностях Бахмута замедлилось почти до полной остановки. Колонка Сергея Згурца

Сергей Згурец
29 мартa, 2023 среда
21:47
Статьи Сергей Згурец, украинський журналист, военны‎й эксперт

В Бахмуте продолжаются боевые действия в городской застройке. Враг сосредоточился на меньших участках фронта, это результат истощения вражеских сил

Защита и оборона Бахмута

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Associated Press сказал, что если Украина не выиграет затяжную битву в ключевом восточном городе, то Россия попытается воспользоваться моментом, чтобы подтолкнуть мир к соглашению, которое может потребовать от Украины неприемлемых компромиссов. Вместе с тем, в Министерстве обороны Украины отмечают, что защищают Бахмут так же преданно, как каждый другой населенный пункт. Использование наших сил и средств определяется не политической целесообразностью, а тем, какие ресурсы необходимы для отражения врага и выполнения боевых задач на данном  направлении.

Наступление врага в окрестностях Бахмута замедлилось до полной или почти до полной остановки. Враг сосредоточился на меньших участках фронта. Считаю, что это результат истощения вражеских сил. Непонятно, есть ли у врага достаточное количество резервов и техники, чтобы восстановить динамику. Есть наши контратаки и закрепление в направлении Клещиевки. Пути обеспечения города работают. В Бахмуте сейчас продолжаются боевые действия в городской застройке. Враг пытается прожаться с севера, юга и запада, но без особого энтузиазма. В Бахмуте боевые действия продолжаются на трех основных направлениях. В северной части, вокруг завода и на самом заводе Азот, на юге, по улице Корсунского, а также в районе улицы Мариупольской. Работает артиллерия, действуют наши снайперы. Также работает бронетехника, хотя достаточно ограничено.

Николай Волохов, командир подразделения разведчиков "Terra" в составе тактической группы "АЗОВ", рассказал, что ситуация в Бахмуте уже несколько месяцев сохраняется напряженной, но контролируемой. Россияне пытаются наступать. Работают ЧВК Вагнера и регулярные российские войска. Противник прилагает большие усилия, чтобы захватить Бахмут. Нам тяжело, но мы держимся. Городские бои характерны тем, что перемены происходят каждый час, если не сказать каждую минуту. Враг привлекает много пехоты и пытается выдавливать нас. Но линия обороны ВСУ крепко стоит. Враг не имеет успехов.

Волохов отметил, что не может свидетельствовать об уменьшении интенсивности боевых действий. Чувствуется, что враг хочет "покончить" с Бахмутом, но в последнее время военных успехов у него нет. Седьмой месяц россияне бьются за город. Всем нам нужно прилагать усилия и поддерживать ВСУ. Всё зависит от нас с вами.

Постановление правительства по производству отечественных беспилотных систем

Наша оборонная промышленность, главным образом частная, может производить беспилотные разведывательные и ударные комплексы. 24 марта Кабинет Министров Украины принял постановление №256, которое претендует на то, чтобы быть революционным. Это постановление называется "О реализации экспериментального проекта по осуществлению оборонных закупок беспилотных систем отечественного производства". Постановление вводит эксперимент на два года, у которого есть две составляющие. Во-первых, снятие ограничений на рентабельность при производстве беспилотных комплексов. То есть это означает, какая цена определена оптимальной, по такой цене и будет закупаться беспилотный комплекс. А вторая составляющая – военные представительства, которые влияют на качество образца и знают процедуры соответствия требований военных, которые сейчас отводятся в сторону и не имеют отношения к проектам, разрабатываемым частными компаниями.

Артем Вьюник, директор научно-производственной компании "Атлон Авиа" рассказал, что именно принятие такого постановления уже революционно. Это решение правительства фактически артикулировало, что отрасль беспилотных систем является на сегодняшний день флагманом военно-промышленного комплекса Украины. Это очень важное признание и даст не только юридические основания, но и вдохновит команды, которые сейчас работают над разными решениями для ВСУ.

Вьюник добавил, что нужно будет еще посмотреть, как это постановление будет работать на практике. Ибо, например, по тексту постановления военные представительства лишены своих основных управляющих документов, а приложением к этому постановлению предусмотрено выдача удостоверения качества продукции. Интересно, как военное представительство будет выдавать удостоверения качества в то время, как они не применяют такие привычные и для них, и для нас процедуры.

Директор научно-производственной компании "Атлон Авиа" отметил, что до конца не понимает весь контекст и замысел этого постановления. Но все же в постановлении и порядке говорится, что военные представительства заказчика принимают соответствующую продукцию. По опыту его компании именно Министерство обороны и военное представительство заказчика.

Артем отметил, что есть еще одна интересная составляющая – это заключение экспертного учреждения, то есть КНИИСЭ (Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз, – ред.), который должен определить возможную цену изделия. Пока непонятно, как это учреждение будет выдавать заключения. Чтобы оценить стоимость одного беспилотника от другого, нужны серьезные специалисты, понимающие различия. Например, канал передачи данных может стоить $500, а может стоить $25 000. Более того, уже есть неплохие прототипы радиоканалов, которые производят наши отечественные компании. Они могут конкурировать с иностранными решениями. И возникает вопрос: какие факторы будут приниматься для определения цены этого изделия? Следует оценивать возможную стоимость тех или иных решений по сравнению с иностранными аналогами. Тогда цена устроит и производителей и государство.

Ситуация с этим постановлением не столь однозначна. Понимаю, что есть много нюансов, которые могут стреножить эффективность этого решения. А это значит, что нужно провести дополнительную активную работу, чтобы это стало толчком, а не тормозило развитие нашей беспилотной авиации.

Видео
Новости
оружие
Владимир Зеленский
военные силы Украины
война с Россией
Донетчина
Бахмут
Военные новости
Колонка Згурца
Читайте также:
28 мартa, 2023 вторник
В Хмельницкой области перевернулся автобус с 25 пассажирами: троих травмированных госпитализировали в реанимацию
Дмитро Пєсков
28 мартa, 2023 вторник
Песков в неформальном разговоре с элитой РФ заявлял, что война в Украине надолго, – The Guardian
Генерал Марк Міллі
28 мартa, 2023 вторник
"Пентагон разработал несколько вариантов": генерал Милли пообещал, что США не допустят создания ядерного оружия Ираном
Киев
0°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.46
    Покупка 37.46
    Продажа 38.32
  • EUR
    Покупка 40.3
    Продажа 41.17
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
29 мартa
22:55
Российский добровольческий корпус распространил видео по операции в Брянской области 2 марта
22:31
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 29 марта
21:58
В России произошел взрыв на газопроводе в Свердловской области
21:47
В Сумской области за день зафиксировано 58 прилетов в результате российских обстрелов
21:45
Обзор
Зеленский приглашает Си Цзиньпина в Украину, бои у ЗАЭС усиливаются, в США обнаружили российского студента-шпиона. Мировые СМИ об Украине 29 марта
21:04
Коэффициент вырос в пользу ВСУ: в Минобороны назвали соотношение потерь украинцев и оккупантов
20:43
В Бахмуте на Донетчине воюют около 6 тыс. наемников Вагнера, - генерал Милли
20:19
Экс-главе "Мотор Сичи" Богуслаеву продлили арест до 27 мая по делу о госизмене
20:14
В Одессе загорелся Украинский театр
20:06
Россияне обстреляли детский сад в Авдеевке
20:06
Правительство Молдовы предложило продлить режим чрезвычайного положения еще на 60 дней
20:06
OPINION
Оксана Забужко
Pushing Pushkin
20:01
Минобороны Хорватии подтвердило, что в скором времени передаст Украине вертолеты Ми-8
20:00
Обзор
Победные новости 399-го дня войны: ловушка для российского бомбардировщика, взрыв в Крыму и вертолеты Ми-8 от Хорватии
19:55
Деньги
Пограничники задержали переселенцев, подделывавших документы для выезда военнообязанных за границу
19:37
В Дании установили объект, найденный возле "Северного потока-2"
19:37
Резников: Получение Украиной боевого самолета 4-го поколения – вопрос времени
19:25
Матеуш Моравецкий
Польша введет ограничения на импорт украинского зерна
19:24
Нужно время: лидер "Челси" бросился на защиту Мудрыка
19:10
Российская армия пытается устроить провокации на украинско-белорусской границе, - перехват СБУ
19:01
В Мариуполе россияне устраивают для школьников "субботники", заставляя убирать улицы и рвать траву, - Андрющенко
18:58
Оккупанты в Крыму продолжают рыть окопы и возводят укрепления, а ВСУ за день отразили 48 вражеских атак, - Генштаб
18:48
Цыганков назвал свою самую главную проблему в Испании
18:37
Эксклюзив
"Работа на фронте вне политики": военкор Китаева заявила, что все ее коллеги объединились в вопросе списков медиа, которые могут работать на передовой
18:37
Епифаний назначил нового исполняющего обязанности наместника Киево-Печерской лавры
18:32
Обновлено
В Крыму недалеко от Симферополя прогремел взрыв
18:30
Военные учения ВСУ
Гибель военных в центре "Десна" на Черниговщине: ГБР назвало причину трагедии
18:22
Губернатор Белгородской области заявил об обстреле села: есть повреждения и проблемы с электроснабжением
18:14
В Верховной Раде рассматривают возможность вручения повесток через мессенджеры
18:12
В Изюмском районе Харьковщины автомобиль подорвался на российской мине: два человека погибли, в том числе несовершеннолетний
18:06
OPINION
Запад – это прагматизм. Поэтому не стоит быть чрезмерным оптимистом
18:03
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
18:03
Обновлено
В Киеве и области отменены стабилизационные отключения, введенные из-за непогоды
17:57
Формировал "российский батальон" из жителей оккупированной Херсонщины: экс-чиновнику ГСЧС объявили подозрение
17:55
В пяти областях Украины развернут пилотный проект по комплексному восстановлению деоккупированных городов
17:43
угон
"Украинские беженцы подняли уровень преступности в Польше": ЦПД опроверг вражеский фейк
17:43
Обновлено
Гросси заявил, что МАГАТЭ разрабатывает новую концепцию защиты Запорожской АЭС
17:40
ВСУ уже приспособились к запуску "шахедов" с разных направлений, - Игнат
17:31
Морпехи уничтожили за день 8 россиян и миномет
17:30
Обновлено
Песков заявил, что "гибридная война Запада против РФ" продлится долго. В ОПУ отреагировали
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV