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Наступление войск РФ замедляется: ВСУ могут возобновить инициативу, - ISW

16 мартa, 2023 четверг
05:53
война с Россией

По сравнению с предыдущими неделями общий темп российского наступления снизился – украинские войска имеют возможность возобновить инициативу на фронте

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Как отмечают аналитики, спикер Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский 15 марта заявил, что количество наземных атак РФ в сутки уменьшилось с 90-100 до 20-30. Полковник объяснил, что оккупанты потеряли наступательный потенциал из-за значительных потерь живой силы и техники.

"Российское наступление в Луганской области приближается к кульминации, если уже не достигло ее, несмотря на то, что Москва перебросила на линию Сватово-Кременное большинство подразделений в составе по меньшей мере трех дивизий", - говорится в отчете.

В ISW указывают, что в течение последней недели россияне добились лишь минимальных тактических успехов в Луганской области. В то же время украинцам удалось провести контратаки и вернуть некоторые территории в регионе.

Специалисты также подчеркивают, что в последние несколько дней фиксируется заметное уменьшение количества атак в Бахмуте и вокруг него.

"Учредитель ППК "Вагнер" Евгений Пригожин недавно пожаловался, что из-за нехватки боеприпасов и тяжелых боев пришлось расширить оцепление города", - отметили в Институт изучения войны.

Аналитики предполагают, что наступление российских окупантов на Бахмут все больше приближается к кульминации.

"Россияне не ведут активные или успешные наступательные операции на других участках фронта, и поскольку темпы замедляются, то украинские силы имеют больше возможностей возобновить инициативу", - добавили в отчете.

  • Напомним, Зеленский по итогам "Рамштайна" заявил , что "российская агрессия приближается к моменту, когда она может надорваться".
  • Издание Politico отметило , что контрнаступление ВСУ может начаться в мае и названы два его вероятных сценария.
Бахмут
наступление ВСУ
потери окуппантов
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