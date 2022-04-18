"Наступление уже началось": Гайдай призвал жителей Луганщины срочно эвакуироваться и назвал пункты сбора
Около 10 часов, 18 апреля Глава Луганской ОВА сообщил, что началось наступление и призвал людей немедленно эвакуироваться
Об этом он написал в Facebook.
Маршруты эвакуации изменены с учетом фактора безопасности. Планируется вывезти жителей Рубежного, Лисичанска, Северодонецка, Горной общины, Попасной.
Места сбора для организованного выезда на железнодорожные вокзалы:
- Лисичанск: центр города, ул. им. В. Сосюры, 324, ГСЧС; КВ. 40 лет Победы, у дома 15
- Привилегия: центральная площадь;
- Северодонецк: городской Дворец культуры, пр. Химиков, 28;
- Рубежное: Дворец культуры "Южный", ул. Чехова, 11.
- Горное: Дом культуры Украины. Гагарина 13а
- Попасная: ул. Щербакова, 1а
Также Сергей Гайдай сообщил, что россияне ударили по спорткомплексу "Олимп" в Кременной. В городе продолжаются бои. Кафиры попали в 7 жилых домов.
В Рубежном из-под завалов трех домов эвакуированы семь местных жителей, двоих травмированных доставили в больницу в Северодонецке. Еще двое погибших и четверо раненых в результате обстрела города Золотое.
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