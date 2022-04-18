"Наступление уже началось": Гайдай призвал жителей Луганщины срочно эвакуироваться и назвал пункты сбора

Об этом он написал в Facebook.



Маршруты эвакуации изменены с учетом фактора безопасности. Планируется вывезти жителей Рубежного, Лисичанска, Северодонецка, Горной общины, Попасной.



Места сбора для организованного выезда на железнодорожные вокзалы:

Лисичанск: центр города, ул. им. В. Сосюры, 324, ГСЧС; КВ. 40 лет Победы, у дома 15

Привилегия: центральная площадь;

Северодонецк: городской Дворец культуры, пр. Химиков, 28;

Рубежное: Дворец культуры "Южный", ул. Чехова, 11.

Горное: Дом культуры Украины. Гагарина 13а

Попасная: ул. Щербакова, 1а

Напомним, оккупанты наносили ракетные удары по Днепропетровщине.

Также Сергей Гайдай сообщил, что россияне ударили по спорткомплексу "Олимп" в Кременной. В городе продолжаются бои. Кафиры попали в 7 жилых домов.В Рубежном из-под завалов трех домов эвакуированы семь местных жителей, двоих травмированных доставили в больницу в Северодонецке. Еще двое погибших и четверо раненых в результате обстрела города Золотое.