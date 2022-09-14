Наступление Украины на Востоке может возобновиться в ближайшее время, – офицер ВСУ Трегубов
Развить наступление Вооруженных сил можно, но для этого нужно иметь резервы и закрепиться на освобожденных территориях
Об этом в эфире Еспресо сказал офицер Вооруженных сил Украины Виктор Трегубов.
"Если мы пойдем вперед слишком быстро, мы не успеем наладить логистику. У нас будет тонкая линия впереди и пустота за нее позади – это рискованно. Именно поэтому сейчас не идут в Сватов, хотя россияне якобы готовятся Старобельск оборонять", – заявил он.
По мнению Трегубова, развить наступление можно, но для этого необходимо иметь резервы и закрепиться на освобожденных территориях.
"Поскольку сейчас по Изюму там последних сепаратистов и ДРГ вылавливают, то давайте завершим этот процесс. Я думаю, что наступление возобновится в ближайшее время и здесь многое зависит от судьбы Лимана и Ямполя. Если их удастся эффективно оцепить и занять, то там откроется очень хорошая". работа - через Кременную и далее. Учитывая, что уже есть дорога через Север, через Сватово на Старобельск. Единственный вопрос - это освоение освобожденных территорий и резервов. Надо быть Генштабом, чтобы иметь данные по резервам и возможности перебросить логистику за реку Оскил", - подытожил офицер.
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