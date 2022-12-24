Наступление со стороны Беларуси состоится, а Украина начнет реагировать на опережение, – военный эксперт Копчак
Пересечение границы белорусами или войсками общей группировки откроет формат ответных ударов, так и на предупреждение по военным объектам в Беларуси
Об этом заявил руководитель Южно-Кавказского филиала Центра исследований армии Владимир Копчак в эфире Эспрессо.
"Лукашенко давно пообещал Путину, что он войдет в наземную операцию своими войсками в том или ином формате. Но он так же был неприятно удивлен, как и Кремль, развитием вооруженного наступления РФ в Украине. Есть парадоксальный момент – чем меньше успехов у РФ в Украине, тем более Кремлю нужно это наступление, но тем меньше Лукашенко хочет выполнять свое обещание. Я считаю, что оно состоится", - сказал он.
Копчак надеется, что Силы обороны Украины на уровне всех форматов разведки знают, как будет развиваться ситуация и какова будет динамика наращивания группировки на разных направлениях.
"Украина сможет отреагировать и на предубеждения. Пересечение границы белорусами или совместной группировки откроет формат ответных ударов, так и на предубеждения по военным объектам на территории Беларуси", - подытожил эксперт.
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