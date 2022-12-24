Об этом заявил руководитель Южно-Кавказского филиала Центра исследований армии Владимир Копчак в эфире Эспрессо.

"Лукашенко давно пообещал Путину, что он войдет в наземную операцию своими войсками в том или ином формате. Но он так же был неприятно удивлен, как и Кремль, развитием вооруженного наступления РФ в Украине. Есть парадоксальный момент – чем меньше успехов у РФ в Украине, тем более Кремлю нужно это наступление, но тем меньше Лукашенко хочет выполнять свое обещание. Я считаю, что оно состоится", - сказал он.

Копчак надеется, что Силы обороны Украины на уровне всех форматов разведки знают, как будет развиваться ситуация и какова будет динамика наращивания группировки на разных направлениях.

"Украина сможет отреагировать и на предубеждения. Пересечение границы белорусами или совместной группировки откроет формат ответных ударов, так и на предубеждения по военным объектам на территории Беларуси", - подытожил эксперт.

24 декабря начальник ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что вероятность повторного наступления с территории Беларуси остается низкой , но она остается.

24 декабря командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявил, что россияне выдвинули три батальона , расположенной в Беларуси первой танковой армии к границе с Украиной.