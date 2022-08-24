Наступление с территории Беларуси на сегодня невозможно, - советник министра МВД Денисенко

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо".

"Сейчас на территории Беларуси находится более 1500 российских военнослужащих. Это включая технический персонал. Поэтому повторное наступление с территории Беларуси на сегодня невозможно", - пояснил Денисенко.

Советник министра МВД подчеркнул, что существует угроза ракетных обстрелов с территории Беларуси.

"Есть угроза ракетных обстрелов с территории Беларуси. Российские ракетные комплексы "Искандер" стоят недалеко от границы с Украиной. К тому же Лукашенко отдал один из своих аэродромов российской армии. То есть, фактически, россияне создали наземную военную базу на территории Беларуси. Поэтому еженедельная территория Украины обстреливается из Беларуси", - добавил он.

22 августа секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что за несколько дней до начала полномасштабной агрессии РФ военное руководство Беларуси гарантировало , что россияне не нападут на Украину с ее территории.

24 августа в Главном управлении разведки Минобороны заявили, что в настоящее время угрозы нападения на Украину с территории Беларуси нет

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