Наступление с территории Беларуси на сегодня невозможно, - советник министра МВД Денисенко
Советник министра МВД Вадим Денисенко рассказал, что на сегодняшний день угрозы наступления с территории Беларуси не существует
Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо".
"Сейчас на территории Беларуси находится более 1500 российских военнослужащих. Это включая технический персонал. Поэтому повторное наступление с территории Беларуси на сегодня невозможно", - пояснил Денисенко.
Советник министра МВД подчеркнул, что существует угроза ракетных обстрелов с территории Беларуси.
"Есть угроза ракетных обстрелов с территории Беларуси. Российские ракетные комплексы "Искандер" стоят недалеко от границы с Украиной. К тому же Лукашенко отдал один из своих аэродромов российской армии. То есть, фактически, россияне создали наземную военную базу на территории Беларуси. Поэтому еженедельная территория Украины обстреливается из Беларуси", - добавил он.
- 22 августа секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что за несколько дней до начала полномасштабной агрессии РФ военное руководство Беларуси гарантировало , что россияне не нападут на Украину с ее территории.
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