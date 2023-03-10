Наступление российских войск еще не началось, - генерал Кривонос

Об этом он рассказал в эфире Эспресо.

"Когда говорят о наступлении российских войск, то оно еще не началось. Россияне увязли в боях местного значения, которые тяжелы и кровопролитны, но между тем, это пока бои местного значения с большими потерями с обеих сторон. Наступления еще нет. Российские резервы находятся вне влияния наших огневых средств на фронте. Огромное количество группировки противника расположено в районе Воронежа", - рассказал генерал ВСУ.

Сергей Кривонос отметил, что, проводя бои местного значения, противник прощупывает нашу оборону и ищет места, где можно будет нарастить свои усилия для начала наступления.

"У врага есть "голубая мечта" – наступление с российской границы мимо Харькова в направлении Павлограда, так же вдоль Запорожья в направлении Павлограда, чтобы закрыть полностью нашу Донецкую группировку в окружение. Соответственно, для этой мечты им нужно определенное количество ресурсов, наличие которых нам покажут наши разведчики. Ресурсы у них есть, но насколько их будет достаточно, это покажет будущее время. Я бы не был таким супер оптимистичным, что противник выдыхается. Людская база и техника у них есть. Некоторые говорят, что у россиян старая техника, но она стреляет и убивает людей, и нужно это учитывать", – сказал Кривонос.

2 марта британская разведка отметила, что потепление и бездорожье осложнят наступательные действия вблизи Бахмута



