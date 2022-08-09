Наступление россиян на Юге Украины тактически выгодно для ВСУ, - израильский военный Верцнер

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Сейчас ситуация на фронтах выглядит больше, чем борьба за инициативу. На мой этап, на этом этапе российско-украинской войны Украина имеет определенный успех в перехвате инициативы военных действий. Поскольку действия Вооруженных сил Украины заставили россиян перебрасывать на Херсонщину и Запорожье дополнительные силы и средства . Поэтому, надеюсь, что именно это и планировал Генеральный штаб ВСУ", - объяснил Верцнер.

Офицер считает, что существует большая вероятность наступления российских военных на херсонском на криворожском направлениях.

"Россияне реагируют на действия Вооруженных сил Украины, передислокируя дополнительные войска на Юг Украины. Точнее, они вынуждены реагировать. Думаю, велика вероятность того, что россияне попытаются наступать на херсонском и криворожском направлениях. Однако такое наступление выглядит очень замечательным маневром для ВСУ. на заранее подготовленных оборонительных рубежах украинским войскам будет легче уничтожить российскую группировку войск на этом направлении", - добавил он.

За день, 6 августа, украинские защитники уничтожили 3 склада с боекомплектами, 5 баз и 2 командных пункта РФ на оккупированных территориях

8 августа украинское войско "отработало огневой контроль", в результате чего есть новые попадания по Антоновскому и Каховскому мостам .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb