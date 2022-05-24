"Наступление россиян на Донбассе - это безжалостное сражение": Кулеба призвал ускорить поставки оружия в Украину

Об этом Дмитрий Кулеба написал в Twitter 24 мая.

"Рано делать вывод, что Украина уже имеет все необходимое оружие. Наступление россиян на Донбассе – это безжалостная битва, самая большая на европейской территории со времен Второй мировой войны. Призываю партнеров ускорить поставки вооружения и боеприпасов, особенно РСЗО, дальнобойной артиллерии" отметил он.