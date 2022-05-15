Наступление России проваливается, Украина может выиграть эту войну, - Столтенберг

Об этом сообщает Sky News.

По словам Столтенберга, наступление агрессора проваливается, Россия не смогла взять Киев и Харьков, а операция на Донбассе замедлилась.

"Война России в Украине идет не так, как планировала Москва. Им не удалось взять Киев. Они отступают от Харькова, и их главное наступление на Донбассе застопорилось. Украина может выиграть эту войну", - сказал Столтенберг.

15 мая экс-командующий Вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес заявил, что в Москве отдают себе отчет в реальности военного поражения РФ в Украине.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что чтобы победить Россию в этом году Украине нужны реальное нефтяное эмбарго, танки, самолеты и артиллерия.

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