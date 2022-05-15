Наступление России проваливается, Украина может выиграть эту войну, - Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг убежден, что Украина способна победить в войне против России
Об этом сообщает Sky News.
По словам Столтенберга, наступление агрессора проваливается, Россия не смогла взять Киев и Харьков, а операция на Донбассе замедлилась.
"Война России в Украине идет не так, как планировала Москва. Им не удалось взять Киев. Они отступают от Харькова, и их главное наступление на Донбассе застопорилось. Украина может выиграть эту войну", - сказал Столтенберг.
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