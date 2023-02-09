Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что геолокационные кадры боевых действий подтверждают движение кафиров к северо-западу от Сватового. Военное командование РФ полностью привлекло части нескольких дивизий в наступательные действия на этом участке линии фронта.

"Подразделения нескольких полков 144 и 3 мотострелковой дивизии (20 общевойсковая армия, ЗВО) и полк 90 танковой дивизии (ЦВО), поддержанные частями 76 Воздушно-десантной дивизии и неопределенными подразделениями Южного военного округа ведут наступательные операции вдоль всей линии Сватово - Кременная", - в говорится в отчете.

В ISW информируют, что соответствующие факты указывают на то, что российское наступление началось, в то же время, украинские силы мешают врагу получить значительные успехи.

Специалисты объясняются, что сейчас оккупанты в Луганской области пытаются перехватить инициативу. Это может привести к окончательной кульминации вдоль линии Сватово - Кременной еще до того, как силам РФ удастся достичь своих целей захвата всей Луганской и Донецкой областей.

"Эта кульминация даст для украинских сил окно возможностей, которое можно использовать в собственном контрнаступлении", – добавили в Институте изучения войны.