Наступление России на Луганском направлении может завершиться контрударом ВСУ, - ISW
Темп российских операций вдоль линии Сватово - Кременная на западе Луганской области вырос, но он слаб и может превратиться в контрнаступление ВСУ
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Аналитики отмечают, что геолокационные кадры боевых действий подтверждают движение кафиров к северо-западу от Сватового. Военное командование РФ полностью привлекло части нескольких дивизий в наступательные действия на этом участке линии фронта.
"Подразделения нескольких полков 144 и 3 мотострелковой дивизии (20 общевойсковая армия, ЗВО) и полк 90 танковой дивизии (ЦВО), поддержанные частями 76 Воздушно-десантной дивизии и неопределенными подразделениями Южного военного округа ведут наступательные операции вдоль всей линии Сватово - Кременная", - в говорится в отчете.
В ISW информируют, что соответствующие факты указывают на то, что российское наступление началось, в то же время, украинские силы мешают врагу получить значительные успехи.
Специалисты объясняются, что сейчас оккупанты в Луганской области пытаются перехватить инициативу. Это может привести к окончательной кульминации вдоль линии Сватово - Кременной еще до того, как силам РФ удастся достичь своих целей захвата всей Луганской и Донецкой областей.
"Эта кульминация даст для украинских сил окно возможностей, которое можно использовать в собственном контрнаступлении", – добавили в Институте изучения войны.
- Накануне глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что Луганской области на Кременском направлении фиксируется максимальная эскалация, россияне пытаются прорвать украинскую линию обороны
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