О Бахмуте. Сегодня президент Зеленский провел очередное заседание Ставки главнокомандующего, где обсуждалась ситуация вокруг города. Генералы Залужный и Сырский высказались за продолжение оборонной операции и дальнейшее усиление наших позиций. Перед этой Ставкой генерал-полковник Александр Сырский, отвечающий за оборону этого направления, в очередной раз побывав в Бахмуте, заявил, что бои в городе достигли наивысшего напряжения. Наши воины мужественно защищают позиции, стараясь не допустить оцепления. Такие заявления прозвучали сегодня.

Бахмут свою задачу выполнил и перевыполнил

По словам военного эксперта Сергея Грабского, с точки зрения оперативно-стратегических задач Бахмут свою задачу выполнил и перевыполнил. Надо понимать, что Генштаб знает ситуацию лучше. Мы можем лишь предположить, почему решение о продолжении обороны принято. Грабский связывает его, в том числе с истерическим выступлением главы ЧВК "Вагнер" Пригожина о возможном уходе из Бахмута при недостаточном снабжении боеприпасами. Некоторые производные факторы говорят, что ситуация находится на пике. Скамья запасных у россиян заканчивается, потому что войск может банально не хватить. Они себя переистощили боями за фактически второстепенный город.

Решение военного руководства позволяет нам говорить, что создаются предпосылки для более эффективных действий, даже если мы оставим Бахмут. Мы создаем предпосылки, что наше наступление на других направлениях или на Донбассе будет более эффективным.

Эксперт добавил, что из-за Бахмута россияне не могут себе позволить открытие нового фронта. Противник отказался от попытки создать ударную группировку, которая может наступать с Севера. Что это как не оперативно-стратегическая победа сил обороны? Боевые действия на других участках фронта не добились никакого результата - Бахмут и Соледар, как один из фортов крепости Бахмут свою задачу выполнил и не позволил противнику развивать наступление на других направлениях, в частности, на Харьковщину.

Ситуация в Бахмуте

Грабский отметил, что противник более или менее развивает свое наступление вокруг Бахмута. Сейчас он рвется к Хромовому, потому что через него идет дорога, соединяющая Константиновку, Часов Яр и Бахмут. Он пытается перерезать одну из трасс поставки. Военные говорят, что россияне наступают расходящимися направлениями, а не одним кулаком. Пытаются зацепиться за что-то и попытаться достичь преимущества. Сейчас это создает для них угрозу, что можно будет эту расколотую ладонь обрубить на запястье.

Эксперт сказал, что на юге города удачная атака 80-й бригады ВСУ позволила оттеснить россиян от трассы Константиновка – Бахмут и обеспечить поддержку наших подразделений. До окружения Бахмута еще достаточно далеко – пока мы держим линии снабжения, которые прикрываются артиллерией из Часовогог Яра, мы можем удерживать город.

Угледар более значим, чем Бахмут в перспективе дальнейших действий

Грабский подчеркнул, что в Угледаре мы увидели просто феноменальный разгром российской группировки, который на время заставил их отказаться от наступательных намерений. Место, которое называлось город Марьинка, также является символом нашей устойчивости - там противник не прошел с начала войны. Это место также чрезвычайно важно с точки зрения уничтожения ресурсов противника. Авдеевку тоже противник взять не смог и пытается обойти с флангов. Они с колоссальными ресурсами (350-370 тыс. человек) скатились в уличные бои за отдельные населенные пункты и истощили свои наступательные возможности. Наступление противника свелось к второстепенным боевым действиям. Ни о каких границах Донецкой области противнику говорить нельзя и вряд ли у него это получится до конца весны.

Эксперт добавил, что Угледар является более значимым, чем Бахмут с перспективы дальнейших действий. Если россиянам удастся оттеснить нас от Угледара, он сделает более безопасным сухопутный коридор из РФ в Крым. Это позволит им усилить южную группировку, что усложнит нам освобождение Крыма. На данный момент, Угледар является ключом для Крыма. Следует также осознавать, что кратчайшее расстояние до Мариуполя от наших позиций под Угледаром. И мы, и противник понимают стратегическую важность этого направления, которое нам позволяет сейчас контролировать основу логистики оккупантов – железную дорогу. В Угледаре может повториться безумный штурм россиян, потому что ситуация для них не изменилась, а мы готовы принимать противника.

Для наступления нужна авиация, в частности вертолеты

Грабский поддерживает идею, что необходима авиация для наступления в любом формате. Нам будут передаваться западные танки, которые по меньшей мере на 15 тонн тяжелее советских образцов и требуют надежного прикрытия с воздуха. Разрешать этот вопрос исключительно средствами ПВО будет достаточно сложно. На операциях на 80-100 км также было бы резонным использование вертолетов, как средств боевой поддержки наземных группировок. Только в комплексе мы можем говорить об эффективном наступлении: это и наземные войска, прикрытые ПВО, артиллерией, удары дальнобойными средствами и прикрытие штурмовой авиацией, вертолетами. В противном случае – это немного лотерея.

Субмарина нового поколения

На выставке вооружений Idex-2023 компания Highland Systems, основанная украинскими разработчиками, впервые представила прототип подводной стелс-лодки "Кронос". Эта субмарина умеет атаковать морские неприятельские цели и может использоваться как беспилотный аппарат.

Руководитель компании Александр Кузнецов рассказал, что автономность этой субмарины – 54 часа. Запас хода – 54 км. Сейчас все субмарины четвертого поколения, это – пятое. Их начнут строить через 5-7 лет. В лодку сложно попасть, потому что она перемещается под водой больше как самолет. Торпеды и ракеты в него физически попасть не могут, потому что его движение почти независимо. Он может перевозить от пяти до десяти человек десанта, обеспечивать его выход под воду. Установка мин, незаметный подход к судну, управление двумя дронами в комплекте. Субмарина может нести от 4 до 6 торпед. Она может 36 часов находиться под водой автономно. Она может выйти на связь, получать сигнал, находить цель, распознавать ее и добавлять в "белый" или "черный" список и предложить действие. Субмарина тоже сама может патрулировать, следить, заходить на атаку. Даже если ее найдут, в нее трудно попасть.

Кузнецов добавил, что был представлен уже третий прототип, проходивший испытание два месяца. По мнению разработчика, страна, которая будет владеть подлодками такого типа, может изменить расстановку сил в морях. Он сказал, что после всех процессов можно будет выпускать каждые 4 месяца до 10 субмарин.