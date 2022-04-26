Наступление РФ из непризнанного Приднестровья ускорит поражение Кремля, - Арестович
Ракетные удары России по югу Одесской области свидетельствуют о планах Кремля начать наступление на новом направлении
Об этом заявил на брифинге советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
"РФ заявляет о том, что нужно оккупировать Молдову, и сегодняшние удары ракетами по нашему южному региону могут свидетельствовать о намерении РФ добавить к направлениям наступления еще и регион украинской Бессарабии", - заявил он.
По словам Арестовича, военно-политическое руководство понимает эту угрозу и постоянно на связи с соседями.
"А российскому руководству могу передать: добавление еще одного направления наступления просто ускорит ваше военное поражение здесь и политическое поражение в мире", - подчеркнул советник главы ОП.
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