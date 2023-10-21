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Наступление противника идет по всему участку российско-украинского фронта протяженностью 1000 км, – военный эксперт Снегирев

21 октября, 2023 суббота
15:35
Война с Россией

Дмитрий Снегирев, военный эксперт, сопредседатель ГИ "Правое Дело", отметил, что кроме концентрации вражеских сил на Авдеевском направлении противник сосредоточил мощные силы на Купянско-Лиманском направлении, а также имеет группировку возле Бахмута

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

Давайте говорить о том, что наступление противника идет по всей линии боевого столкновения, то есть по всему участку российско-украинского фронта протяженностью 1000 км. Ошибочен тезис, который пытается продвинуть Институт изучения войны, что усилия оккупационной армии сосредоточены исключительно в районе Авдеевки. Для сравнения и понимания ситуации, на Бахмутском направлении, которое считается наиболее проблемным, сосредоточена российская группировка численностью в 50 тысяч личного состава и 200 единиц бронетехники", - заметил военный эксперт.

По его словам, на Авдеевку первые три дня наступление велось силами трех российских батальонов. Оккупанты пытаются взять под свой контроль всю территорию Донецкой области.

"По состоянию на октябрь ВСУ контролируют более 50% территории Донецкой области. А это политическое и личное поражение российского диктатора. Напомню, что 30 сентября 2022 года Путин подписал указ о включении так называемой ДНР в состав РФ в рамках административных границ области. То есть через год после путинского указа оккупанты так и не смогли выполнить ни сам  указ, ни первый этап своей СВО - установить контроль над этой территорией Луганской и Донецкой областей", - прокомментировал сопредседатель ГИ "Правое Дело".

Дмитрий Снегирев подчеркнул, что ситуация у Авдеевки тяжелая и демонстрирует эффективный характер активной обороны со стороны ВСУ.

"Стоит отметить, что на Авдеевском направлении возле Красногоровки в течение последних суток ВСУ отбили ранее утраченные позиции у оккупантов. Кроме того, приостановлено продвижение врага по флангам. Идут тяжелые бои в районе террикона, который противник не контролирует. Оккупанты пытаются выйти на уровень железнодорожных путей по флангам украинской группировки, но эти попытки нейтрализуются ВСУ. Поэтому, не случайно за последние сутки, 20 октября, такие многочисленные потери противника в тяжелой технике и в личном составе. Это самые большие потери оккупантов в течение суток за весь период российско-украинской войны", - резюмировал Снегирев.

  • 16 октября ISW отметил, что попытки наступления РФ под Авдеевкой замедлились, у оккупантов многочисленные потери солдат и техники. Барабаш тогда подчеркнул, что враг провалил свой план взятия Авдеевки в окружение. Но уже 17 октября в ISW отметили, что в ближайшие дни россияне могут активизировать попытки оцепить Авдеевку, а в британской разведке считают, что наступление россиян на город будет самым масштабным с начала года, ведь они хотят оккупировать Донецкую область в ее административных пределах.

  • Кроме того, сообщалось, что после начала наступления на Авдеевку потери России в технике стали в пять раз превышать украинские: за шесть дней наступления российская армия потеряла по меньшей мере 118 единиц техники против 25 в Украине.

  • В Авдеевку из соображений безопасности перестали завозить гуманитарную помощь.

  • 19 октября Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный провел работу на самых сложных Авдеевском и Купянском направлениях.

  • 20 октября в вечерней сводке Генштаба отметили, что Силы обороны отразили около 23 атак на Купянском направлении.

Украина
Харьков
російська армія
военные силы Украины
Донетчина
окупанти
Авдеевка
Бахмут
потери окуппантов
Купянск
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