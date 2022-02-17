Наступление по трем направлениям: Минобороны Великобритании обнародовало карту возможного сухопутного вторжения РФ в Украину

Соответствующую карту 17 февраля обнародовало британское Министерство обороны.

"Карта демонстрирует возможные направления вторжения Путина. Он все еще может предотвратить конфликт и сохранить мир", - предостерегают в Минобороны Британии. Отмечается, что возможные направления нападения носят иллюстративный характер.

Согласно карте, россияне могут осуществить наступление с трех основных направлений - севера, востока и юга. А наступление будет состоять из двух этапов.

Согласно информации Минобороны Британии, на первом этапе группировки, расположенные в Беларуси и Брянской и Курской областях России, могут осуществить наступление на Киев, группировки в Белгородской области - на Харьков. Из Ростовской области может произойти нападение на подконтрольную Украине Луганщину и Днепр через Мариуполь и Запорожье, куда присоединятся силы из оккупированного Крыма.

Британия считает, что на втором этапе оккупационные российские войска в Днепре будут двигаться на запад в сторону Винницы, а российский контингент из Крыма – вдоль Черноморского побережья вплоть до Одессы.





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