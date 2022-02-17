Наступление по трем направлениям: Минобороны Великобритании обнародовало карту возможного сухопутного вторжения РФ в Украину
Великобритания заявляет, что Россия может вторгнуться в Украину по нескольким направлениям. Британское Минобороны обнародовало карту возможного плана россиян
Соответствующую карту 17 февраля обнародовало британское Министерство обороны.
"Карта демонстрирует возможные направления вторжения Путина. Он все еще может предотвратить конфликт и сохранить мир", - предостерегают в Минобороны Британии. Отмечается, что возможные направления нападения носят иллюстративный характер.
Согласно карте, россияне могут осуществить наступление с трех основных направлений - севера, востока и юга. А наступление будет состоять из двух этапов.
Согласно информации Минобороны Британии, на первом этапе группировки, расположенные в Беларуси и Брянской и Курской областях России, могут осуществить наступление на Киев, группировки в Белгородской области - на Харьков. Из Ростовской области может произойти нападение на подконтрольную Украине Луганщину и Днепр через Мариуполь и Запорожье, куда присоединятся силы из оккупированного Крыма.
Британия считает, что на втором этапе оккупационные российские войска в Днепре будут двигаться на запад в сторону Винницы, а российский контингент из Крыма – вдоль Черноморского побережья вплоть до Одессы.
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