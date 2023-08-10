Наступление, оружие и защита от воздушных атак РФ: военно-политическое руководство Украины провело видеоконференцию с Остином, Милли и Салливаном
Военно-политическое руководство Украины в четверг, 10 августа, провело встречу в формате видеоконференции с представителями США, посвященную ситуации на фронте и оборонному сотрудничеству
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в telegram .
Отмечается, что встреча прошла по поручению президента Украины Владимира Зеленского. По мнению Ермака, разговор представителей стран получился предметным и фундаментальным.
"От Украины участие во встрече принимали я, мой заместитель Роман Машовец вместе с Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, Командующим Сухопутными войсками ВСУ и ОСУВ "Хортица" Александром Сырским, Командующим войсками ОК "Восток" и ОСУВ "Таври" Александром Тарнавским, Командующим Воздушных сил ВСУ Николаем Олещуком, министром обороны Алексеем Резниковым и первым заместителем министра Александром Павлюком, командующим Нацгвардии Александром Пивненко, начальником ГУР Кириллом Будановым и главой ГПСУ Сергеем Дейнеко", - написал Ермак.
В свою очередь, от США присутствовали советник президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, министр обороны США Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.
Ермак отметил, что это уже не первая встреча в расширенном формате относительно, в частности, оборонной сферы. Во время видеоконференции Валерий Залужный и командующие оперативно-стратегическими группировками войск ознакомили американскую сторону с текущей ситуацией на фронте. Отдельно отметили наступательные действия украинских защитников на важных участках.
"В ходе разговора с партнерами было акцентировано на ключевых потребностях Сил обороны, а также на необходимости усиления защиты украинских городов и инфраструктуры от российских воздушных атак. Представители американской стороны засвидетельствовали большое уважение к героизму украинского народа и заверили, что поддержка Украины со стороны США будет продолжаться столько, сколько потребуется", - добавил Ермак.
- 8 августа стало известно, что глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов посетил Болгарию. Он встретился с министром обороны Болгарии Тодором Тагаревым и директором Службы военной разведки генералом Венелин Веневым.
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