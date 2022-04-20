"Наступление орков началось, но пока медленное - больше работает арта, "грады" и минометы": Сенцов о ситуации на Юго-Востоке

Об этом он рассказал в Facebook.

"Пару недель как откомандировался от киевской ТрО в один из отрядов спецназначения. Сейчас работаем на Юго-Востоке страны. Наступление орков началось, но пока медленное - больше работает арта, "грады" и минометы. Красивых фоток с автоматом не будет. Вместе к Победе, братья и сестры!" – написал Сенцов.

Добавим, что в начале войны украинский режиссер и бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов записался в Территориальную оборону и работал оператором NLAW

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